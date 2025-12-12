Huixquilucan, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa arman operativo navideño

Romina Contreras Carrasco, fue la encargada de dar el banderazo al operativo en compañía de los alcaldes Mauricio Tabe Echartea y Carlos Orvañanos Rea.

A partir de un esfuerzo conjunto entre los gobiernos de Huixquilucan, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, este jueves se desplegaron 500 elementos policiacos y se pusieron en coordinación a los centros de monitoreo, como parte del inicio del operativo “Prevención del Delito”.

Dicha medida busca blindar las zonas limítrofes entre este municipio y las dos alcaldías durante esta temporada navideña, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes, bajar la incidencia delictiva y dar mayor fuerza a la vigilancia en colonias aledañas.

El despliegue contempla la prevención de delitos que suelen aumentar en este mes, como lo son robos a casa habitación, asaltos en transporte público y robo a cuentahabientes.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, fue la encargada de dar el banderazo al operativo en compañía de los alcaldes Mauricio Tabe Echartea y Carlos Orvañanos Rea. Los tres hicieron énfasis en la importancia de cooperar entre las dependencias y las demarcaciones en aras de erradicar las trabas administrativas que a veces obstaculizan las acciones de los efectivos en zonas de frontera.