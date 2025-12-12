Metro CDMX: estas son las estaciones afectadas por alta afluencia en el Día de la Virgen 2025

Metro CDMX Este viernes 12 de diciembre, el Metro de la CDMX presenta retrasos y afectaciones en al menos tres líneas del servicio.

Cada año, el Día de la Virgen de Guadalupe reúne cientos de peregrinos y peregrinas que recorren la ciudad rumbo a la Basílica, no obstante, la afluencia de personas en calles y transporte público se eleva considerablemente, causando retrasos y afectaciones en los trayectos habituales del día a día.

Este viernes 12 de diciembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzó a presentar sus primeros retrasos del día en al menos tres líneas de su servicio, de acuerdo con los reportes de usuarios y usuarias en redes sociales.

¿Cuáles son las líneas afectadas del metro este 12 de diciembre?

Una de las principales líneas en las que se reportaron severos retrasos en cada una de sus estaciones, es la Línea 8 que viaja de la estación Constitución de 1917 a la estación Garibaldi.

De acuerdo con la información brindada por la cuenta oficial del Metro CDMX, la línea presentó afectaciones debido a que retiraron un tren para revisión.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 12, 2025

No obstante, el STC no aclaró si la revisión y retiro del tren se debió a una afectación del equipo o una complicación en su operación.

“Línea 8 se para en cada estación, ¿piensan que tenemos todo el tiempo del mundo o qué?“, fue una de las quejas de la población que habitúa el trayecto de la línea, uniéndose a los reproches contra la administración del servicio que no brindó información clara sobre el tiempo de espera.

Por otra partes, los reportes de usuarias y usuarios del metro también incluyeron otras líneas del servicio, señalando los retrasos de hasta quince minutos; entre ellas, se encuentran:

Línea 3 , con direcciones a Indios Verdes y Universidad.

, con direcciones a Línea B, dirección Ciudad Azteca y Buenavista.

En el caso de la línea 3, alrededor de las 7:00 horas de este viernes, los usuarios reportaron retrasos que alcanzaron los 20 minutos, aunque el STC respondió que no existía ninguna afectación en los trenes.

¿Cómo está avanzando el metro de la CDMX este 12 de diciembre?

De acuerdo con la información actualizada en la cuenta oficial en X del Metro CDMX, los tiempos estimados de espera para los trenes en las líneas van de 4 a 5 minutos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/g1ngvl2dTm — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 12, 2025

Sin embargo, todavía resaltan las líneas 8, B y 3 con seis minutos de espera entre cada tren, dado que los retrasos anteriores han ocasionado que la multitud de usuarios y usuarias aumentara considerablemente.

Te recordamos que este 12 de diciembre es un día de celebración entre feligreses por el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que es importante anticipar tus trayectos y mantenerte al tanto de las actualizaciones del transporte público y el tráfico vial.