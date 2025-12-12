Naucalpan impulsa mejoramiento de instalaciones en 52 escuelas

Isaac Montoya Márquez, hizo entrega de pintura e impermeabilizante mediante el programa Transformando Espacios Educativos.

En aras de brindar mejores instalaciones para más de 20 mil alumnas y alumnos de 52 escuelas federales y estatales desde preescolar hasta bachillerato, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, hizo entrega de pintura e impermeabilizante mediante el programa Transformando Espacios Educativos.

“Lo mejor es apostarle siempre a la educación, a la infraestructura educativa, a las capacidades que acompañen a los maestros para poder cumplir con su trabajo tan honroso y tan valioso para la sociedad”, subrayó Montoya en un evento realizado en la escuela primaria Las Américas.

Asimismo, declaró que iniciativas como Transformando Espacios Educativos representan una contribución fundamental para proporcionar espacios de conocimiento y generar a la par mejores ambientes en los que las niñas y los niños puedan desarrollar sus habilidades, a fin de encauzarlos hacia un futuro profesional.

El mes pasado, el gobierno de Naucalpan entregó 190 botes de pintura de 19 litros para interiores y exteriores mejorando así las aulas y barda perimetral a 55 escuelas de los niveles de jardín de niños, primaria, secundaria y medio superior. A 30 escuelas con problemas de humedad en techos y paredes se les proporcionaron 140 latas de 19 litros.

De igual manera, el munícipe comentó que su gobierno trajo los mayores apoyos sociales, ayudando a jóvenes con alto desempeño educativo, Impulsando tu Salud, apoyo para realizar servicio social y prácticas profesionales, la Entrega de Canastas Alimentarias y apoyos para madres o padres cuidadores, entre otros.