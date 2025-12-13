Reconocen el esfuerzo académico con entrega de laptops en Nezahualcóyotl

Reconocen el esfuerzo académico con entrega de laptops a estudiantes de excelencia en Nezahualcóyotl

Con el objetivo de impulsar la educación y reconocer el esfuerzo de las y los estudiantes con mejores promedios, autoridades municipales de Nezahualcóyotl realizaron la entrega de laptops a alumnas y alumnos destacados, como parte del programa Talento Joven Neza 2025. Esta iniciativa busca apoyar a quienes han demostrado un desempeño académico sobresaliente y fomentar la continuidad de sus estudios.

Durante el evento, se entregaron equipos de cómputo a estudiantes considerados de excelencia, seleccionados por su alto rendimiento escolar en cada uno de sus planteles. Las autoridades señalaron que este programa reconoce no solo las calificaciones, sino también la constancia, la disciplina y el compromiso que las y los jóvenes mantienen en su formación académica.

La entrega de laptops representa una herramienta importante para el desarrollo educativo de las y los alumnos, ya que facilita el acceso a plataformas digitales, tareas escolares, investigaciones y proyectos académicos. En un contexto donde la tecnología es cada vez más necesaria en el proceso de aprendizaje, contar con un equipo propio puede marcar una diferencia significativa en el aprovechamiento escolar.

Durante el acto, se destacó que invertir en la educación es una de las mejores formas de construir un mejor futuro para el municipio. Autoridades municipales expresaron su satisfacción por poder apoyar a estudiantes que, con su esfuerzo diario, se han convertido en un ejemplo para sus compañeras y compañeros, así como para sus familias.

Las y los estudiantes beneficiados agradecieron el apoyo y señalaron que este reconocimiento los motiva a seguir esforzándose y a plantearse nuevas metas académicas. Algunos de ellos comentaron que la laptop será de gran ayuda para realizar tareas, investigaciones y actividades escolares, especialmente en niveles educativos donde el uso de herramientas digitales es indispensable.

El programa Talento Joven Neza 2025 tiene como propósito identificar y respaldar a las y los mejores estudiantes de cada plantel educativo del municipio, fortaleciendo una cultura de mérito y superación personal. Con este tipo de acciones, se busca que más jóvenes encuentren en el estudio una vía para mejorar sus oportunidades y contribuir al desarrollo de su comunidad.

Autoridades locales reiteraron que el reconocimiento al mérito académico es una forma de incentivar a la juventud a continuar preparándose, además de enviar un mensaje claro sobre la importancia de la educación como eje del progreso social. Asimismo, señalaron que estos apoyos forman parte de una política pública orientada a reducir la brecha digital y promover la igualdad de oportunidades.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de seguir invirtiendo en programas educativos que fortalezcan el talento de las y los jóvenes de Nezahualcóyotl. Con acciones como la entrega de laptops a estudiantes de excelencia, el municipio busca consolidar una educación de calidad y reconocer el esfuerzo diario de quienes, con dedicación y constancia, construyen su futuro. #PorAmorANeza