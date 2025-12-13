Regalará GAM croquetas durante 6 meses a personas que adopten perros abandonados en la Basílica

Perros abandonados en la Basílica de Guadalupe Perros abandonados en la Basílica de Guadalupe (La Crónica de Hoy)

La alcaldía Gustavo A. Madero beneficiará durante seis meses croquetas a todos los perros abandonados en la Basílica de Guadalupe y que sean adoptados por familias que decidieron darles una vida mejor.

El alcalde Janecarlo Lozano detalló a Crónica que este 2025 reforzaron el rescate de perros y cuando uno de estos animales es identificado en la calle, se le traslada con especialistas se le brinda servicio médico, desparasitación y aplicación de vacunas, para después colocar sus características en fichas para encontrarles un lugar digno donde vivir.

“Vamos a empezar una brigada de difusión muy masiva desde la alcaldía y desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y desde AGATAN para que empecemos a buscarles un nuevo hogar. Los podemos llevar con los familiares de los que adoptaron a uno de estos perritos el año pasado porque les damos seguimiento”.

“Sabemos quién se los llevó y el año pasado les dimos seis meses de croquetas a quien decidiera adoptar uno de estos animales y este año vamos a repetirlo para formentar este acompañamiento a quien decida llevarse una bendición de la Basílica de Guadalupe. Tenemos direcciones y conocemos a las personas que el año pasado rescataron a los perritos peregrinos 2024 y ese es el mismo fin en el 2025. Le hemos puesto mucho cariño a este tema, porque era de los más lamentables”, dijo Janecarlo Lozano.

Hasta las 19:00 horas del 12 de diciembre, había atendido con desparasitaciones y vacunas a más de 50 perros y 11 en resguardo en el hospital canino de la Ciudad de México.

Este año los perros que fueron trasladados al hospital fue mayor, en el mismo periodo del 2024, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó al hospital de la alcaldía Gustavo A. Madero a ocho caninos, mientras que uno se mantuvo en las instalaciones de la policía capitalina.