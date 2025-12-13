Tlalnepantla avanza en la recuperación de espacios públicos para la comunidad

El municipio de Tlalnepantla continúa avanzando en la recuperación y mejoramiento de sus espacios públicos, con el objetivo de brindar a las familias lugares seguros, dignos y funcionales para la convivencia y la actividad física. A través de diversas acciones, el gobierno municipal impulsa la rehabilitación de áreas que por años presentaron deterioro y falta de mantenimiento.﻿

Entre los trabajos realizados destaca la rehabilitación de canchas deportivas, donde se llevaron a cabo labores de nivelación, reparación de superficies y colocación de porterías y tableros. Estas acciones permitirán que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan retomar actividades deportivas en mejores condiciones, fomentando hábitos saludables y el uso positivo del tiempo libre.﻿

Asimismo, se instalaron y rehabilitaron juegos infantiles en distintas zonas, con el propósito de ofrecer espacios seguros para la recreación de las niñas y los niños. Los juegos fueron revisados para garantizar su correcto funcionamiento y reducir riesgos, además de mejorar la imagen de las áreas destinadas a la infancia.﻿

Los trabajos de pintura también forman parte de esta intervención integral. Bardas, mobiliario urbano y estructuras deportivas fueron renovadas para dar una mejor apariencia a los espacios públicos y generar un entorno más agradable para quienes los visitan. Estas labores contribuyen no solo a la estética, sino también a la apropiación de los espacios por parte de la comunidad.﻿

Otra de las acciones relevantes es la habilitación de áreas de ejercicio al aire libre. En estos espacios se colocaron aparatos diseñados para realizar rutinas físicas, con el fin de promover la actividad física entre personas de todas las edades. Estas zonas buscan convertirse en puntos de encuentro para la convivencia vecinal y el cuidado de la salud.﻿

Autoridades municipales señalaron que la recuperación de espacios públicos es una prioridad, ya que estos lugares fortalecen el tejido social y contribuyen a la prevención de conductas de riesgo. Además, destacaron la importancia de la participación ciudadana para el cuidado y conservación de las áreas rehabilitadas.﻿

Vecinas y vecinos de Tlalnepantla han expresado que estas acciones representan un beneficio directo para sus colonias, al contar con espacios renovados donde pueden convivir, practicar deporte y disfrutar en familia. Coincidieron en que la mejora de estos sitios impacta de manera positiva en la calidad de vida.﻿

Con estas acciones, Tlalnepantla avanza en la recuperación de sus espacios públicos y refrenda su compromiso de seguir trabajando por una ciudad más ordenada, segura y con mejores oportunidades de convivencia para todas y todos.