Concluye con éxito la Carrera del Pavo Naucalpan 2025

Con una amplia participación ciudadana, se llevó a cabo la Carrera del Pavo Naucalpan 2025, un evento deportivo que reunió a familias, corredores amateurs y atletas locales en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y el fortalecimiento del sentido de comunidad.

Desde las primeras horas del día, las y los participantes se dieron cita para formar parte de esta tradicional carrera, que año con año se ha consolidado como una de las actividades deportivas más representativas del municipio. Personas de distintas edades recorrieron las rutas establecidas, promoviendo la activación física y el uso de los espacios públicos.

Autoridades municipales destacaron que la Carrera del Pavo no solo fomenta el ejercicio y los hábitos saludables, sino que también fortalece las tradiciones locales y la convivencia entre vecinos. Asimismo, señalaron que este tipo de eventos contribuyen a la integración social y al bienestar de la población, al generar espacios seguros y accesibles para la práctica deportiva.

Durante el desarrollo de la competencia, se vivió un ambiente de entusiasmo y compañerismo. Familias completas acompañaron a las y los corredores, mientras que voluntarios y personal de apoyo brindaron asistencia para garantizar el buen desarrollo del evento. Al finalizar la carrera, se reconoció el esfuerzo de quienes participaron, independientemente de los tiempos obtenidos.

Las y los asistentes coincidieron en que la Carrera del Pavo representa una oportunidad para convivir, compartir y cerrar el año con una actividad positiva que refuerza los lazos comunitarios. Además, muchos participantes destacaron la organización y el ambiente familiar que caracterizó esta edición.

El gobierno municipal agradeció la participación de la ciudadanía y reiteró su compromiso de seguir impulsando actividades deportivas y recreativas que promuevan una vida activa y saludable. De igual forma, se invitó a la población a mantenerse atenta a futuras convocatorias.

Con el cierre de la Carrera del Pavo Naucalpan 2025, el municipio reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social, con la expectativa de reencontrarse el próximo año para continuar fortaleciendo esta tradición.