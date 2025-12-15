IECM analiza retos del sistema electoral para garantizar derechos de personas trans

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) participó en la presentación de los resultados del Seminario de Investigación “Derechos en las urnas: Personas Trans frente al Sistema Electoral y las Políticas Públicas”, un ejercicio académico orientado a analizar los avances y los desafíos para garantizar los derechos político-electorales de las personas trans y de la diversidad sexual y de género.

El conversatorio se llevó a cabo en la Librería “Somos Voces”, en la alcaldía Cuauhtémoc, y reunió a personas investigadoras y especialistas que compartieron hallazgos sobre la participación política de estos grupos y los obstáculos que persisten en los procesos electorales. La consejera electoral del IECM, Maira Melisa Guerra Pulido, fungió como moderadora del encuentro.

Durante el diálogo se abordaron temas como la usurpación de candidaturas por parte de partidos políticos, las brechas persistentes en la representación política y la violencia política en razón de género, factores que, de acuerdo con las investigaciones presentadas, limitan la participación efectiva de las personas trans y de la diversidad sexual y de género.

Señaló que, aunque se han registrado avances en materia de inclusión, la generación de espacios de análisis y reflexión aporta elementos al Instituto para el diseño y la aplicación de acciones afirmativas que fortalezcan la representación política de los Grupos de Atención Prioritaria en la Ciudad de México.

El encuentro se realizó en el marco de los 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y contó con la participación de Éricka López Sánchez, profesora-investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, y de Siobhan F. Guerrero Mc Manus, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).