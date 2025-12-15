Delitos de alto impacto caen 58% en CDMX; noviembre marca mínimo histórico

Informe de seguridad

La Ciudad de México registró en noviembre de 2025 los niveles más bajos de delitos en al menos una década.

De acuerdo con el Informe de Seguridad correspondiente a ese mes, la incidencia delictiva no solo continuó a la baja, sino que alcanzó mínimos históricos. En particular, noviembre se convirtió en el mes con menos delitos desde 2015 y en el noviembre con menor número de homicidios dolosos desde 2012.

En el balance acumulado de enero a noviembre de 2025, los delitos de alto impacto disminuyeron 58 por ciento en comparación con 2019 y 13 por ciento frente a 2024.

El homicidio doloso presentó una reducción de 46 por ciento respecto a 2019 y de 10 por ciento frente al año pasado, al considerar también los casos de feminicidio. El promedio diario de homicidios en la capital se ubicó en 2.19 carpetas de investigación al día, por debajo de los registros de 2023 y 2024.

Otro de los indicadores destacados fue el robo de vehículo, con y sin violencia, que cayó 55 por ciento respecto a 2019 y 14 por ciento frente a 2024. En el caso específico del robo de vehículo con violencia, la reducción fue de 80 por ciento frente a 2019 y de 35 por ciento en comparación con el año pasado.

En términos absolutos, el promedio pasó de 36 robos diarios hace seis años a alrededor de 16 en el periodo actual.

Los delitos cometidos en el espacio público también mostraron una tendencia a la baja. El robo en transporte público y vía pública disminuyó 58 por ciento respecto a 2019 y 15 por ciento frente a 2024. El robo a bordo de microbús registró una reducción de 80 por ciento frente a 2019 y de 45 por ciento respecto al año pasado, mientras que en el Metrobús se contabilizaron solo cinco robos en lo que va del año.

Resultados históricos

Durante la presentación del informe, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que estos resultados son producto de un trabajo de coordinación permanente entre instancias locales y federales.

Señaló que el Gabinete de Construcción de Paz y Seguridad ha sesionado de manera ininterrumpida desde el inicio de la administración, acumulando 344 reuniones entre el 5 de octubre y el 30 de noviembre.

La mandataria capitalina destacó que noviembre de 2025 no solo refleja una disminución coyuntural, sino una tendencia sostenida a la baja. En ese sentido, afirmó que la estrategia de seguridad avanza bajo una lógica de menos delito, menos impunidad y más judicializaciones, con un enfoque que combina inteligencia policial, operación en territorio, investigación ministerial y prevención.

Anunció que a partir de la segunda quincena de diciembre el gabinete realizará una evaluación maratónica de los 72 sectores de seguridad de la ciudad. Estas reuniones incluirán a mandos policiales, fiscalías territoriales, Policía de Investigación, jueces cívicos, áreas de participación ciudadana y autoridades de las alcaldías, con el objetivo de fortalecer las zonas que lo requieran y definir prioridades para 2026.

Detenciones, aseguramientos y combate a grupos criminales

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025 se logró la detención de 7 mil 773 personas por delitos de alto impacto. De ese total, 875 corresponden a presuntos delincuentes vinculados con grupos criminales, lo que permitió la desarticulación de 35 células delictivas que operaban en la capital.

En el mismo periodo, las autoridades aseguraron más de mil 116 armas de fuego, cerca de 8 mil 800 cartuchos, más de 4 mil 200 vehículos y más de 18 mil 600 toneladas de autopartes, como parte de la estrategia contra el robo de vehículos. También se decomisaron diversas cantidades de marihuana, cocaína, metanfetamina y cristal, resultado de operativos coordinados con la Fiscalía General de Justicia y autoridades federales.

Pablo Vázquez explicó la detención de 45 objetivos prioritarios generadores de violencia durante la administración, entre ellos líderes y operadores de grupos delictivos dedicados al narcomenudeo, la extorsión y el homicidio. En noviembre, resaltó capturas relevantes como la de integrantes de células delictivas con presencia en distintas alcaldías de la ciudad.

Prevención, atención a las causas y tecnología

En materia de feminicidio, el informe reportó 42 casos registrados hasta el 30 de noviembre de 2025, frente a 64 en el mismo periodo de 2024, lo que representa una disminución de 34 por ciento. Las autoridades señalaron que 92 por ciento de estos casos ya cuentan con personas detenidas u órdenes de aprehensión, como parte del compromiso de no tolerar la impunidad en delitos de género.

Por su parte, el C5 capitalino informó que las llamadas de emergencia al 911 disminuyeron 17.6 por ciento en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, la reducción fue cercana al 15 por ciento. Además, la ciudad alcanzó un avance de 91.8 por ciento en el despliegue de videovigilancia, con más de 111 mil cámaras instaladas.

El informe también incluyó acciones de prevención y atención a las causas, como la entrega de 25 nuevas ambulancias al ERUM, el fortalecimiento del programa Reconecta con la Paz, que ha canalizado a más de 2 mil jóvenes desde 2021, y la ampliación de los Territorios de Paz e Igualdad, que ya suman 23 zonas y benefician a más de 52 mil personas.

Aunque se reconoció que la percepción de inseguridad no siempre disminuye al mismo ritmo que los delitos, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que mantendrá el trabajo permanente en territorio y la cercanía con la ciudadanía, con el objetivo de consolidar la tendencia a la baja y cerrar 2025 con los mejores indicadores de seguridad en más de una década.