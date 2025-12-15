Pelea en Congreso de CDMX por desaparición del InfoDF

Diputados panistas bloquean tribuna en el Congreso de CDMX por la desaparición del InfoCDMX

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron este lunes la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para manifestar su rechazo a la continuación de la discusión sobre la propuesta para eliminar al organismo autónomo InfoCDMX, que sería transformado en un órgano de transparencia bajo la Secretaría de la Contraloría General, una reforma que ha generado debate entre legisladores de distintos partidos.

Tensión y enfrentamientos frenan sesión legislativa en el Congreso capitalino

La protesta creció en intensidad cuando, en la Mesa Directiva, hubo jaloneos entre legisladoras de Morena y la diputada panista Daniela Álvarez, en medio de los alegatos por el avance del dictamen. Al terminar el turno de Álvarez, el diputado panista Mario Sánchez aún estaba por hablar, pero fue en ese momento cuando comenzaron los empujones entre los representantes de ambos bandos.

A raíz de la confrontación, Jesús Sesma, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Mesa Directiva, decidió solicitar un receso en la sesión y llamó a los legisladores a “mantener la cordura” para evitar que la discusión escalara a un conflicto mayor dentro del recinto.

Hoy @GPMorenaCdMex decidió acercarnos más a una ciudad autoritaria y opaca extinguiendo el @InfoCdMex



Decidimos tomar la tribuna ante la falta de compromisos para que el órgano garante fuera colegiado. Lo único que les quedó a las y los diputados del oficialismo fue AGREDIRNOS… pic.twitter.com/C1ZW2bolBe — Dany Alvarez (@DanyAlvarezca) December 15, 2025

El choque político se da en un contexto de fuerte debate legislativo en la Ciudad de México, donde la reforma al InfoCDMX ha sido rechazada por la oposición por considerarla un retroceso institucional en transparencia, mientras que el bloque de Morena sostiene que la reestructuración respeta la protección de datos y el acceso a la información pública.