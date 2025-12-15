Pronóstico del clima en CDMX: ¿Qué tanto frío hará este martes 16 de diciembre?

Pronóstico del clima en CDMX, martes 16 de diciembre Se esperan bajas temperaturas, aunque sin probabilidad de lluvias (Daniel Augusto)

Pronto inicia el invierno y en la Ciudad de México las temperaturas continúan bajando. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que para este martes 16 de diciembre la Ciudad de México presentará bajas temperaturas, aunque sin pronóstico de lluvias.

Debido a la masa de aire polar asociada al sistema frontal, se espera que en la Ciudad de México continúe un ambiente frío a muy frío, como el que se ha presentado en los últimos días.

Aunque cabe mencionar que se espera que al final del martes este sistema frontal y la masa de aire polar asociada dejen de afectar al país, por lo que la temperatura de las mañanas ascenderá gradualmente.

Pronóstico de clima para la CDMX este martes 16 de diciembre

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para algunas alcaldías de la Ciudad de México, durante la madrugada del martes 16 de diciembre se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, por lo que deberás abrigarte adecuadamente para no pasar frío mientras duermes.

Junto con el frío de la madrugada, el cielo amanecerá y permanecerá medio nublado a nublado durante el día. Mientras que por la mañana habrá ambiente frío a fresco con bancos de niebla en algunas zonas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Con un viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Por la tarde, predominará un ambiente templado sin probabilidad de lluvia. Y hacia la noche, la temperatura descenderá con un ambiente fresco a frío, muy frío y con bancos de niebla durante la madrugada del miércoles.

Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta amarilla por bajas temperaturas en ocho alcaldías de la Ciudad de México para este martes 16 de diciembre.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para la madrugada y mañana de este martes 16 de diciembre se esperan temperaturas de 4 a 6 °C en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlahuac

Tlalpan

Xochimilco

Ante estas bajas temperaturas, las autoridades recomiendan a los habitantes de estas alcaldías abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca, así como también, resguardar a las mascotas del frío y no exponerse a cambios bruscos de temperatura.