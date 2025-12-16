Choferes de Santa Úrsula se oponen a la ruta del Trolebús que irá de Chapultepec al Estadio Azteca

Base ruta 95

Como parte de las nuevas alternativas de movilidad que el Gobierno de la Ciudad de México implementará de cara al Mundial de Fútbol 2026, la ruta 14 del Trolebús conectará al sur de la ciudad con el centro en un recorrido de aproximadamente 11 a 13.2 kilómetros de longitud que irá de Chapultepec al nuevo Estadio Banorte.

Se ha anunciado a este como un proyecto de transporte moderno, más rápido, seguro y ecológico, ya que se implementarán unidades modernas en un corredor de transporte cero emisiones.

Sin embargo, los choferes de vagonetas de la ruta 95, que van del metro Universidad al Estadio Azteca, pasando por Santa Úrsula, se encuentran en desacuerdo total con la obra de transporte del gobierno capitalino, ya que afectaría la congregación de pasajeros y disminuiría sus ganancias.

Actualmente, la flotilla está compuesta por 229 vagonetas, y la principal preocupación del grupo de choferes es que, con la llegada del trolebús, las unidades disminuyan o que la ruta desaparezca, igual que ha ocurrido en otros casos con rutas de autobuses que dejan de operar para dar paso a la implementación del Metrobús.

De acuerdo con checadores y choferes de la ruta 95, el Trolebús también afectaría a los pasajeros ya que, afirman, tendrían que pagar doble pasaje, de metro Universidad a un punto de Santa Úrsula donde puedan abordar el nuevo transporte.

Según información difundida por el Gobierno de la CDMX, este 15 de diciembre comenzarán las actividades para instaurar la línea 14 del Trolebús, y hasta ahora, a pesar de que los inconformes aseguran que se han manifestado y han tratado de entablar comunicación con autoridades capitalinas para evitar la obra, ningún representante del gobierno de Clara Brugada se ha acercado con ellos para conocer su inconformidad o tratar de mediar en dicha problemática.

“Hay vecinos de la colonia que también están en desacuerdo con el trolebús, porque para eso, tienen que poner torres y más cosas que va a afectar a la colonia”, asegura un trabajador de la ruta 95.

Alternativa segura, eficiente y económica

Usuarios que diariamente se trasladan de sus hogares a centros de trabajo o escuelas por medio de la ruta 95, consideran que la implementación del trolebús es una buena alternativa de transporte que “ya era necesaria”.

Una estudiante universitaria aseguró a Crónica que, una vez que esté en funcionamiento, elegirá trasladarse por la nueva ruta de transporte público, ya que, cuando sale de la escuela en la noche, difícilmente encuentra vagonetas de la 95, además, con la reciente alza en el precio del pasaje de camiones, microbuses y vagonetas, le resultará más barato usar el trolebús.

Un aspecto que jugará un papel importante para los usuarios a la hora de optar por qué transporte elegir será la seguridad; aunque los trabajadores de la 95 aseguran que es un ruta segura donde se presentan incidentes “en un 0.001 por ciento de las veces”, los pasajeros señalan que sí han presenciado casos de asaltos a bordo, o lo más común, reportan que los choferes suelen manejar imprudentemente: “van manejando como si no llevaran a nadie atrás, por eso yo elegiría irme en el trole”, señaló otra usuaria del servicio.

Está previsto que la construcción de la línea 14 del trolebús concluya el 31 de marzo de 2026 y que abarque las siguientes estaciones:

Chapultepec, Juanacatlán, La Salle, Patriotismo, San Pedro de los Pinos, San Antonio, Mixcoac, Barranca del Muerto, Doctor Gálvez, Estadio Olímpico, Copilco, Universidad, Papatzin, Estadio Ciudad de México.