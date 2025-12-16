Comunicación y coordinación, acciones clave en la administración de Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó que mantener una comunicación directa con la ciudadanía y una coordinación estrecha entre dependencias ha sido fundamental para atender eficientemente temas como seguridad, movilidad, servicios públicos y salud. Estas declaraciones fueron dadas durante el programa Soluciones para Gobernar de Alcaldes TV, donde resaltó el papel clave de estas estrategias dentro de su administración.

Contreras Carrasco explicó que uno de los pilares de su gestión es el programa “Contigo 24/7”, una iniciativa que busca acercar los servicios municipales directamente a las 49 comunidades del municipio y conocer de primera mano las necesidades de la población. A través de este esquema, la Secretaría del Ayuntamiento mantiene contacto con la ciudadanía mediante más de 300 chats, medios electrónicos y comunicación telefónica, lo que permite atender solicitudes de manera inmediata y eficiente.

Este enfoque responde a una visión de gobierno que prioriza la resolución rápida de demandas ciudadanas, como fallas de luminarias, baches o cualquier reporte que afecta la vida cotidiana de las personas. La administración ha impulsado la participación ciudadana mediante la apertura de canales de comunicación que permiten identificar con rapidez las problemáticas en cada comunidad del municipio y actuar de forma coordinada entre las áreas correspondientes.

Además de la comunicación digital, la coordinación entre dependencias internas del Ayuntamiento se sustenta en lineamientos y reglamentos que establecen cómo se debe difundir la información, gestionar comunicados y mantener informada a la opinión pública sobre los programas, objetivos y acciones de gobierno. En el Reglamento Orgánico Municipal de Huixquilucan, por ejemplo, se establecen atribuciones para coordinar la publicidad y difusión de las obras públicas, así como la emisión de boletines y comunicados oficiales que permitan transparentar las acciones municipales.

La coordinación no solo se limita a temas de comunicación social, sino que también incluye acciones conjuntas para mejorar la gestión pública en diversas materias. Por ejemplo, en seguridad y prevención del delito, Huixquilucan ha participado en operativos coordinados con autoridades de municipios vecinos y con instancias estatales para fortalecer la vigilancia en zonas estratégicas, logrando reducir índices de incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad entre la población.

Otra muestra de coordinación es el trabajo conjunto con organizaciones sociales y sectores productivos, así como acuerdos con instituciones educativas para fomentar proyectos que beneficien a la comunidad. Estas alianzas sirven para ampliar el alcance de programas municipales y facilitar la participación de distintos actores en el desarrollo de Huixquilucan.

La presidenta municipal también ha subrayado la importancia de la paridad de género y la inclusión en la administración, promoviendo oportunidades para que las mujeres ocupen espacios de decisión en áreas de gobierno. Este tipo de políticas forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer no solo la comunicación, sino también la equidad y la participación social.

La administración municipal de Huixquilucan ha puesto especial énfasis en establecer puentes de comunicación con la ciudadanía y articular acciones coordinadas entre sus dependencias y con otros niveles de gobierno. Esto permite atender de manera más rápida y eficaz las necesidades de la población, reforzar la seguridad y generar mejores condiciones de vida para quienes habitan en el municipio.