Encienden árbol de navidad de los desaparecidos

Colectivos de familias buscadoras encendieron el árbol navideño en honor a las personas desaparecidas en la Ciudad de México.

En el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), las integrantes de los colectivos elaboraron esferas con las fotografías de sus familiares de los que desconocen su paradero. Desde las primeras horas del lunes acudieron al recién inaugurado centro con materiales como diamantina, cartón y listón, en la banqueta ya estaba el árbol natural con lunes moradas y azules.

Durante más de cinco horas realizaron las esferas. Las mujeres ya acostumbradas a celebrar una Navidad diferente, melancólica y triste, decidieron transformar ese sentimiento y que el espíritu de la navidad les llegue a sus familiares, en donde sea que se encuentren.

Árbol Colectivos en el encendido del árbol. (Jorge Aguilar)

A pesar del dolor por el que pasan las familias de manera permanente, en sus rostros había sentimiento de orgullo por presumir sus creaciones, para ellas, esas esferas era lo más cercano que tenían de sus seres queridos. Casi abrazaban los objetos, mientras otras familias llenan sus árboles con moños y objetos alusivos a la navidad, ellas esperan que su regalo sea volver a ver a los desaparecidos.

En sus manos no caben las esferas, algunas buscan a más de cinco personas, se les caen porque no pueden sostenerlas todas, sus mesas vacías en la cena de fin de año es la constante.

Sin embargo, a un mes de su creación, ya hay inconformidad hacia el CAIB.

“El CAIB debe de ser un espacio de memoria, donde los nombres, las historias y las fotos de los que están desaparecidos aparezcan vivos, pero que sea un espacio de exigencia inquebrantable. En estas fechas especialmente dolorosas, marcadas por la audiencia en las celebraciones y recuerdos, marcadas por la ausencia en las celebraciones y recuerdos, el estado debe recordar que el dolor no se apaga con el paso del tiempo”.

“Nosotras seguimos buscando respuesta. Hacemos un llamado a la dirección para que se comprometan de manera real con las familias, que se redoblen esfuerzos y se destinen los recursos necesarios, no más discursos ni promesas, queremos avances reales en las investigaciones, atención a casos de larga data, atención sin dilatación y retorno a casa de quienes pueden ser encontrados con vida”, gritaron las familias.