Frío extremo en CDMX: estas alcaldías llegarán a los 4 grados este miércoles 17 de diciembre

El invierno ya se dejó sentir en toda la capital del país, ya que para este miércoles 17 de diciembre, la Ciudad de México se prepara para enfrentar una madrugada marcada por bajas temperaturas, con registros que podrían descender hasta los 4 °C en varias alcaldías. Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital.

El descenso térmico está asociado al paso del Frente Frío 21, combinado con una masa de aire polar que continúa influyendo en las condiciones del clima, incluso después de que el sistema frontal se desplace hacia el norte del país. Por lo que habrá que estar prevenidos y bien abrigados para este cambio de temperatura.

Alcaldías bajo alerta amarilla por frío

Ante este panorama, la autoridad capitalina activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas de este miércoles, especialmente en aquellas zonas con mayor altitud y presencia de áreas boscosas. Las demarcaciones más afectadas son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

En estas alcaldías se prevé que los termómetros marquen entre 4 y 6 °C durante la madrugada y primeras horas del día, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Además del frío, existe la posibilidad de niebla densa en algunas zonas, lo que podría reducir la visibilidad en calles y carreteras, especialmente en horarios matutinos. Por ello, las autoridades aconsejan a los automovilistas manejar con precaución y usar las luces bajas.

Asimismo, Protección Civil capitalina exhorta a la población a:

No exponerse prolongadamente al frío, sobre todo niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Utilizar varias capas de ropa, cubriendo cuello y extremidades.

Evitar el uso de calentadores de combustión en espacios cerrados, que pueden generar intoxicación por monóxido de carbono.

¿Hará frío todo el día?

El frío intenso y las bajas temperaturas pueden representar un desafío para la salud y la movilidad urbana, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, conforme avance la jornada, el ambiente tenderá a temperaturas más templadas, con máximas esperadas entre 20 °C y 22 °C durante la tarde en el Valle de México.

Estar atento a los pronósticos y a las recomendaciones oficiales es la principal recomendación para enfrentar con seguridad las jornadas más frías del año sin poner en riesgo tu salud.