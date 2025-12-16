Gobierno de Tlalnepantla despliega operativo “Aguinaldo Seguro”

Con la llegada de la temporada navideña y el incremento de actividades comerciales y bancarias, el gobierno de Tlalnepantla de Baz reforzó las acciones de seguridad para garantizar tranquilidad a las y los habitantes durante sus compras, retiros bancarios y celebraciones de fin de año. Esta estrategia fue anunciada por la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana como parte del operativo denominado “Aguinaldo Seguro”, el cual fue puesto en marcha por instrucción del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz.

El operativo contempla la presencia incrementada de elementos de la Policía Municipal en zonas comerciales de alta afluencia, así como en sucursales bancarias y cajeros automáticos, donde se espera una mayor circulación de personas que acuden a hacer compras o retirar dinero para el pago de aguinaldos y otros gastos de fin de año.

Para reforzar la vigilancia, las autoridades integraron tecnología aérea mediante drones, lo que permite monitorear en tiempo real áreas clave del municipio y detectar posibles situaciones de riesgo de forma oportuna. Este trabajo se realiza en coordinación permanente entre distintas áreas de seguridad y centra su atención en puntos estratégicos que suelen tener mayor movimiento durante estas fechas decembrinas.

Además de la vigilancia física, la Policía Municipal mantiene un seguimiento constante a través de cámaras de videovigilancia y análisis de riesgo con el objetivo de anticipar conductas sospechosas e intervenir rápidamente si se presenta alguna situación de peligro.

Como parte de las acciones preventivas, se han emitido una serie de recomendaciones para la ciudadanía, especialmente a quienes planean retirar dinero de bancos o cajeros automáticos. Entre estas recomendaciones se sugiere planear los retiros en horarios con menor afluencia, evitar llevar grandes cantidades de efectivo, acudir acompañados, usar transferencias electrónicas o pagos con tarjeta en lugar de efectivo, y estar atentos al entorno, evitando aceptar ayuda de personas desconocidas cuando se está realizando un trámite bancario.

Las autoridades también recordaron que ante cualquier situación sospechosa o de riesgo, los ciudadanos pueden reportar de inmediato al C4 Poniente (55 5366 4444), al C4 Oriente (55 5714 5017) o a la Coordinación de Asuntos Internos (56 1053 1704), con el fin de recibir atención oportuna.

Con estas acciones, el Gobierno de Tlalnepantla busca blindar la seguridad de la población durante una de las épocas del año con mayor afluencia en espacios públicos y bancarios, garantizando que las y los ciudadanos puedan realizar sus actividades de manera más segura y con menor exposición a riesgos.

Este operativo se suma a otros esfuerzos de la administración municipal para cerrar el año con resultados positivos en distintos frentes de servicio y atención a la ciudadanía, en un contexto donde el pago de aguinaldos una prestación laboral obligatoria que debe pagarse antes del 20 de diciembre según la Ley Federal del Trabajo es uno de los temas centrales de la temporada.

Con estas medidas, el gobierno local busca garantizar que las festividades y actividades económicas de fin de año se realicen en un ambiente seguro y ordenado para todas y todos.