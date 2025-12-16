Megajornadas de salud dejan más de 20 mil dosis aplicadas en Toluca, Texcoco y Tecámac

Más de 20 mil dosis de vacunas fueron aplicadas durante tres megajornadas de salud realizadas en los municipios de Toluca, Texcoco y Tecámac, además de 360 mastografías gratuitas para la detección oportuna del cáncer de mama, informó el Gobierno del Estado de México.

De acuerdo con la información oficial, las jornadas incluyeron la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y tuberculosis, como parte de las acciones de prevención de enfermedades y fortalecimiento del acceso a servicios de salud para la población mexiquense. En total, se administraron 20 mil 603 dosis de distintos biológicos.

La más reciente de estas jornadas se llevó a cabo en el municipio de Tecámac, donde se aplicaron más de 4 mil 800 vacunas y se realizaron 155 mastografías a mujeres de la región. Las actividades se desarrollaron con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos a comunidades con mayor demanda de atención.

En Tecámac, Erick Urrutia Favila, director de Servicios de Salud del Instituto de Salud del Estado de México, señaló que la vacunación es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía, y subrayó la importancia de mantener actualizados los esquemas de inmunización.

El funcionario explicó que el aumento en la movilidad internacional incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, por lo que la vacunación se mantiene como una prioridad en la agenda de salud estatal. Indicó además que los esquemas de vacunación están disponibles de manera permanente en las unidades médicas de primer nivel de atención.

Por su parte, la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, y la jefa de la Jurisdicción Sanitaria de Zumpango, Hilda Almazán Lorán, coincidieron en que este tipo de jornadas contribuyen a reducir las brechas en el acceso a servicios de salud y a mejorar las condiciones de vida de la población.