Operativo Enjambre: dictan 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco

Detenida María Elena Martínez Robles. (FGJEM)

María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue condenada a 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado contra del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y a su asistente ​Guillermo Jerónimo el 25 de enero del 2024, por negarse a colaborar con ella en actos delictivos.

Cuando era gobernante del municipio, María Elena se reunió varias ocasiones con el grupo criminal “La Familia Michoacana”. Según testimonios, varios testigos la observaron en los encuentros, donde cada tres meses les entregaba un millón 300 mil pesos.

Un testimonio presencial afirmó haber escuchado a la edil en una llamada telefónica en la que le pedía a un miembro de “La Familia Michoacana” que matara a Miguel Ángel, a causa de los problemas que sostenían.

Miguel Ángel y la presidenta tuvieron enfrentamientos desde que en el 2021, ella ganó la elección bajo el partido Movimiento Ciudadano y enseguida, cambió su militancia a Morena. En enero del 2022, el hombre tomó las instalaciones del ayuntamiento y le negó la entrada a la edil.

En ese momento, María Elena acusó al hombre de golpearla y de amenazarla de muerte. El 26 de enero del 2023, fueron hallados los cuerpos de ambas víctimas al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec - Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla perteneciente al municipio de Zacazonapan.

Dicho homicidio fue ordenado por la exedil, con el fin de poder seguir controlando las decisiones al interior de la administración municipal.

Una vez declarada culpable, la autoridad judicial la sentenció a 70 años de prisión, al pago de una multa como reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima, además de que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

A través del “Operativo Enjambre”, desde el 22 de noviembre del 2024 se realizaron acciones simultáneas para aprehender a los servidores públicos que son señalados de asociarse con el crimen organizado, extorsión y homicidios.​

Esta operación investiga la probable relación de funcionarios públicos municipales con delitos de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia.