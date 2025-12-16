Padres y alumnos protestan en Iztapalapa por presunto hallazgo de droga en escuela

Secundaria 65

Padres de familia y alumnos de la escuela secundaria número 65 “Defensores de Puebla”, ubicada en la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa, bloquearon la circulación de la lateral de avenida Río Churubusco, en el cruce con la calle Procuradores, para denunciar el presunto hallazgo de bolsas con droga al interior del plantel y exigir la intervención inmediata de las autoridades educativas.

Desde temprana hora, los manifestantes cerraron el paso vehicular en la zona, lo que provocó afectaciones a la circulación. Los inconformes señalaron que la protesta se mantendrá hasta que personal de la Secretaría de Educación Pública acuda al lugar y se brinden garantías de seguridad para los estudiantes.Un alumno habría encontrado varias bolsitas con una sustancia blanca que, presuntamente, podría tratarse de droga. El menor entregó el material a su madre, quien al día siguiente acudió a la escuela para informar a los directivos. Sin embargo, padres de familia aseguran que no recibieron una respuesta clara ni acciones concretas por parte de la dirección del plantel.

Los padres afirmaron que existen versiones sobre la localización de varias bolsas con presuntos estupefacientes dentro de la escuela, situación que, dijeron, pone en riesgo a los estudiantes.

Además del señalamiento por la supuesta presencia de droga, algunos padres exigieron la destitución de la directora y del subdirector del plantel, al considerar que no atendieron oportunamente la denuncia. Durante la protesta, los padres de familia afirmaron que lo que buscan es el relevo de los directivos y una intervención efectiva de las autoridades educativas para recuperar un entorno seguro dentro de la escuela.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentaron en el lugar para resguardar la zona y dialogar con los manifestantes. No obstante, los padres de familia reiteraron que no retirarán el bloqueo hasta ser atendidos por autoridades de un nivel superior y obtener respuestas formales sobre el caso.Mientras se desarrollaba la protesta en el exterior, al interior del plantel las clases continuaban de manera regular, de acuerdo con los propios padres. Señalaron que varios docentes y alumnos no tenían información precisa sobre el alcance de la denuncia ni sobre las acciones que seguirían las autoridades.

Los inconformes también expresaron su preocupación porque, según dijeron, los directivos del plantel estarían por salir de periodo vacacional, lo que podría retrasar aún más la atención del caso.

Por ello, insistieron en la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública intervenga de manera inmediata para confirmar o descartar si las sustancias encontradas corresponden a droga y, en su caso, aplicar los protocolos correspondientes.

Hasta el último reporte, el bloqueo en la lateral de avenida Río Churubusco se mantenía, con afectaciones viales en la zona. Las autoridades no habían emitido una postura oficial sobre los hechos ni confirmado la naturaleza de las sustancias señaladas por los padres de familia.