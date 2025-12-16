Suscriben IECM y Congreso de la CDMX acuerdo para reforzar consultas previas a pueblos originarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) firmó un convenio de colaboración con el Congreso de la Ciudad de México, así como con organismos y dependencias locales, con el objetivo de reforzar los mecanismos de consulta y participación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el proceso de armonización constitucional de sus derechos.

El acuerdo establece bases de coordinación institucional para fortalecer el diseño, desarrollo y seguimiento de la consulta previa, libre e informada, así como para garantizar el respeto a los derechos colectivos y el reconocimiento de la diversidad cultural de la ciudad.

El convenio también busca que las leyes y políticas públicas se elaboren con la participación efectiva de los pueblos y comunidades que forman parte de la identidad de la capital.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, señaló que el reconocimiento y respeto a los usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria forman parte del ejercicio pleno de derechos en una ciudad pluricultural, pluriétnica y plurilingüe. Indicó que el Instituto pone a disposición del Congreso su experiencia en la identificación del ámbito territorial de las comunidades y en el reconocimiento de sus representaciones.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma Suárez, afirmó que la consulta no debe entenderse como un trámite administrativo, sino como un ejercicio democrático que reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derechos. Destacó que el proceso busca escuchar, recoger aportaciones y generar resultados, al señalar que la participación sin retroalimentación no puede considerarse efectiva.

En el mismo evento, la diputada Paula Alejandra Pérez Córdova, presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas, señaló que el convenio representa una oportunidad para fortalecer las capacidades institucionales y consolidar una ruta compartida de trabajo con los pueblos y comunidades.

Explicó que el acuerdo contempla una matriz estratégica para identificar consultas vigentes y proyectadas, así como un cronograma que reconoce la dinámica de los sistemas de gobierno comunitarios.

De acuerdo con el convenio, el IECM podrá colaborar con la observación imparcial del proceso cuando resulte procedente, aportar instrumentos participativos y metodologías para el registro y sistematización de las aportaciones comunitarias, así como participar en foros dentro de su ámbito de competencia.