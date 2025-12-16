Tonalli Valle de Ecatepec impulsa talleres culturales gratuitos para todo público

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura, el arte y la recreación comunitaria, el espacio Tonalli Valle de Ecatepec, a través de la Biblioteca Rubén Darío, presentó su programa de actividades semanales gratuitas dirigidas a personas de todas las edades, correspondientes al mes de diciembre de 2025.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Ecatepec para promover el desarrollo cultural, la convivencia social y el aprovechamiento positivo del tiempo libre, especialmente entre niñas, niños, jóvenes y adultos que habitan en la zona.

De acuerdo con la cartelera difundida, los talleres se desarrollan a lo largo de la semana en distintos horarios, permitiendo que la población pueda integrarse de acuerdo con su disponibilidad. Los lunes, de 15:00 a 17:00 horas, se imparte el taller de cartonería, enfocado en técnicas artesanales tradicionales.

Los martes se ofrecen dos actividades: expresión artística, en un horario de 9:00 a 11:00 horas, y elaboración de piñatas, de 14:00 a 16:00 horas, ambos pensados para estimular la creatividad y el trabajo manual. En tanto, los miércoles, de 8:00 a 10:00 horas, se lleva a cabo el taller de reciclado y adornos navideños, mientras que de 12:00 a 14:00 horas se desarrolla el taller de teatro.

Las actividades continúan los jueves, con el taller de música en un horario de 11:00 a 13:00 horas, y los viernes se imparten coros, de 8:00 a 10:00 horas, así como Paste Up, de 11:00 a 13:00 horas, técnica artística relacionada con el arte urbano.

Autoridades municipales destacaron que todos los talleres son gratuitos y abiertos al público en general, lo que permite fomentar la inclusión y el acceso equitativo a expresiones culturales. Además, señalaron que este tipo de programas contribuyen a la reconstrucción del tejido social y al fortalecimiento de los espacios públicos como puntos de encuentro comunitario.

Las personas interesadas en participar pueden registrarse previamente a través del formulario digital habilitado por los organizadores, con el fin de llevar un mejor control de asistencia y garantizar una atención adecuada a las y los participantes.

Con estas acciones, Tonalli Valle de Ecatepec se consolida como un espacio cultural activo que apuesta por el arte, la educación y la participación ciudadana, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con el acceso a la cultura y el bienestar de la población.