Un hombre golpea sin piedad a mujer que defendió a sus perros en Alcaldía Coyoacán El brutal ataque fue captado en video. (Pixabay)

Un hombre golpeó de manera violenta a una mujer que se encontraba paseando a sus perritos en la CTM Culhuacán, un complejo habitacional localizado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

La agresión ocurrió este martes 16 de diciembre y fue captada por las cámaras del C4.

Ataque en Coyoacán: hombre agrede a mujer que defendía a sus perros

El video compartido por Carlos Jiménez en X muestra el momento exacto en que un hombre, de manera repentina, corre para encontrarse con una mujer y sus perritos sobre una banqueta del complejo habitacional CTM Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

En las imágenes se observa cómo el sujeto, aún sin identificar por autoridades capitalinas, patea en repetidas ocasiones y con gran violencia a los perritos de la víctima. La mujer intenta defender a sus mascotas, pero recibe un puñetazo en la cara por parte del agresor, quien logra tirarla al suelo.

Ya en el piso, el hombre la patea en repetidas ocasiones y le estrella la cabeza contra el concreto con el pie, para posteriormente retirarse de manera deliberada de la zona.

SE BUSCA, INFELIZ!

Así golpeó este imbécil a una mujer q paseaba a sus perritos.

La tira al piso, la patea, le pisa en la cara y se la estrella vs el pavimento…

Es la CTM Culhuacán @Alcaldia_Coy

Si lo ubica, denúncielo a @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/cgd5HuRDTQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 16, 2025

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha dado con su paradero. No obstante, las indignantes imágenes muestran cómo la violencia de género no es exclusiva de zonas marginales, sino que se encuentra presente en las estructuras de la sociedad mexicana.

La agresión ocurrió en Coyoacán, una de las demarcaciones más seguras de la CDMX.

Pese a que la alcaldía Coyoacán se mantuvo entre las demarcaciones con menor percepción de inseguridad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía e Información (INEGI), el hecho evidencia una problemática de violencia e histeria presente en todo el país.

Coyoacán se posicionó como una de las alcaldías más seguras de la Ciudad de México, según destacó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar; sin embargo, la violencia con la que un hombre atacó físicamente a una mujer que se encontraba paseando a sus mascotas muestra que ni siquiera los lugares considerados seguros, están exentos de la violencia de género y maltrato animal que afectan al país.











