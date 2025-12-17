Benefician a más de 120 mil habitantes en Ecatepec con rehabilitación de pozo

Más de 120 habitantes de Ecatepec resultaron beneficiados con la rehabilitación del pozo de agua potable “Benito Juárez” y de los cárcamos “Las Américas 1”, “Pichardo Pagaza” y “La Piedad San Agustín”, obras que forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México y que busca mejorar el suministro de agua y prevenir inundaciones en el municipio.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó asambleas informativas para dar a conocer los alcances de estos trabajos, acompañada por Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Beatriz García Villegas, directora de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Uno de los beneficios más relevantes se registró en la colonia Ejidos de San Cristóbal, donde alrededor de 30 mil personas volvieron a contar con agua potable a través de la red, luego de siete años sin suministros por tubería. Esto fue posible gracias a la rehabilitación del pozo “Benito Juárez”, el cual ahora aporta 50 litros de agua por segundo.

Durante su intervención, la alcaldesa Azucena Cisneros agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al destacar que Ecatepec fue considerado una prioridad dentro del Plan Integral del Oriente. Señaló que, aunque muchas de estas obras no son visibles, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población.

Cisneros Coss informó que, en menos de un año, se logró la rehabilitación de 24 pozos de agua potable, lo que ha permitido que más de 300 mil habitantes del municipio cuenten con suministro por la red. Asimismo, subrayó la importancia de los cárcamos rehabilitados, ya que ayudan a evitar inundaciones durante la temporada de lluvias, una problemática recurrente en diversas zonas de Ecatepec.

Por su parte, la directora del OCAVM explicó que, como parte del plan, 13 pozos fueron rehabilitados por Conagua y 11 por el gobierno municipal, cuyas obras iniciaron en mayo y ya concluyeron. Además, se encuentran en proceso los trabajos de reperforación de cinco pozos adicionales, con lo que se recuperan 250 litros de agua por segundo.

En cuanto a los cárcamos, se puso en operación “Las Américas 1”, el cual cuenta con ocho bombas pluviales y cuatro sanitarias, tras una inversión de 11.8 millones de pesos, beneficiando a 43 mil habitantes al reducir riesgos de inundación. También entraron en funcionamiento los cárcamos “La Piedad San Agustín”, con inversión de 23.14 millones de pesos, y “Pichardo Pagaza”, con 12.2 millones, mejorando significativamente su capacidad de bombeo.

Vecinas y vecinos reconocieron los beneficios de estas acciones. María de Lourdes Ruiz, habitante de Las Américas, señaló que este año no se registraron inundaciones graves y que, con la rehabilitación del cárcamo, la zona estará mejor protegida.

Con estas obras, el Gobierno de Ecatepec refrenda su compromiso de atender una de las principales demandas ciudadanas: el acceso al agua potable y la prevención de inundaciones, mediante el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.