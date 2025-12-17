Caen 3 “Negros” extorsionadores de transportistas de Indios Verdes

Detenido Integrantes de "Los Negros" detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a tres integrantes del grupo delictivo “Los Negros”, dedicados a la extorsión de operadores de camiones de transporte público que salen del paradero de Indios Verdes rumbo a distintos puntos del Estado de México.

Estos sujetos amenazaban a los transportistas y les pedían cuotas diarias, de lo contrario quemarían las unidades y serían agredidos físicamente.

Se trata de Jazmín Amarantha Cázares Ayala de 33 años, alias “La Cachetes”, Iraís Lozano Hernández de 50 años, alias “La Güera”, y Sergio Iván Romero Hernández de 30 años, alias “El Risas”.

“Los Negros” fingían ser comerciantes en dicho paradero al tener un puesto de venta de flores para poder vigilar y amenazar a los choferes, así como evitar que otras células delictivas quieran ingresar al sitio para cometer el delito.

Estos sujetos fueron detenidos cuando los agentes observaron que los criminales se acercaban a los conductores y recibían dinero en efectivo, por ello les dieron seguimiento y sobre la avenida Insurgentes Norte, al salir del paradero los interceptaron.

En sus pertenencias tenían dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.