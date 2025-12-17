CDMX arrancará rehabilitación y construcción de 300 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026

Foto: GCDMX

La Ciudad de México comenzó la rehabilitación y construcción de 300 canchas de futbol distribuidas en las 16 alcaldías, como parte de una estrategia para que el Mundial de Futbol 2026 tenga un impacto permanente en el espacio público y en la vida comunitaria.

El programa permitirá transformar cerca de 500 mil metros cuadrados en instalaciones deportivas destinadas al uso cotidiano de niñas, niños, jóvenes y población en general.

En la presentación del proyecto “Un Mundial donde la pelota ruede en las canchas”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital no quiere limitarse a ser espectadora del torneo, sino convertirse en protagonista desde los barrios y colonias.

“La Ciudad de México no quiere ser sólo espectadora rumbo al Mundial; queremos ser protagonistas y vivirlo en los barrios, en las colonias y en los pueblos, jugando futbol”, dijo.

Señaló que el Mundial debe vivirse jugando futbol en el territorio y no únicamente frente a una pantalla, con el objetivo de crear semilleros deportivos y fortalecer el tejido social.

La mandataria capitalina recordó que la Ciudad de México será sede, por tercera ocasión, de una Copa del Mundo y que en 176 días se dará el silbatazo inicial del torneo, con la inauguración en el Estadio Azteca. En ese contexto, aseguró que las acciones emprendidas rumbo al Mundial buscan garantizar derechos, reducir desigualdades y democratizar el espacio público, especialmente en zonas históricamente marginadas.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que de las 300 canchas contempladas, 60 serán de nueva construcción y 240 serán rehabilitadas. Estas se ubican en 232 colonias de toda la ciudad y abarcan distintos tipos de instalaciones: canchas de futbol 11, futbol 7, futbol rápido y multicanchas. Todas cuentan con identificación precisa y georreferenciación para su seguimiento y mantenimiento.

También detalló que los trabajos ya iniciaron con un primer paquete de 100 canchas desde diciembre y que el resto comenzó a partir del 15 de ese mes.

El calendario prevé que las primeras obras concluyan entre mediados y finales de enero, mientras que la totalidad de las canchas deberá estar lista a más tardar el 28 de febrero, con la participación de alrededor de 200 equipos de trabajo de manera simultánea.

Las intervenciones incluyen trabajos de terracería, construcción o rehabilitación de firmes de concreto, instalación de pasto sintético, colocación de luminarias, rehabilitación de rejas y muros perimetrales, así como la dotación de mobiliario deportivo como porterías, redes y gradas.

Además, las canchas contarán con murales y rótulos que formarán parte de una identidad gráfica común asociada al Mundial y a valores como el juego limpio y la inclusión.

Como parte del proyecto, se seleccionaron 10 canchas de barrio que recibirán una intervención especial por su relevancia comunitaria, ubicadas en alcaldías como Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

Clara Brugada indicó que el programa estará acompañado de una estrategia permanente de activación deportiva, con torneos, promotores y actividades comunitarias coordinadas con dependencias como el Instituto del Deporte, PILARES y la Secretaría de Turismo. Afirmó que las obras realizadas no desaparecerán después del Mundial, sino que permanecerán como infraestructura pública para el disfrute de la población.

En el evento participaron alcaldesas y alcaldes, así como el ex seleccionado nacional Braulio Luna, quien compartió su experiencia de haber iniciado su trayectoria en canchas de barrio. El mensaje central fue que el futbol puede ser una herramienta de transformación social y una vía para que el Mundial 2026 se viva desde las periferias hasta el centro de la ciudad, con énfasis en la inclusión de mujeres, infancias y juventudes.