Huixquilucan fortalece la educación con el programa “Acción por la Educación”

El Gobierno municipal de Huixquilucan dio un paso más hacia el fortalecimiento de la educación pública con la reciente entrega de obras y mejoras en planteles escolares como parte del programa “Acción por la Educación”, que busca ofrecer espacios seguros, dignos y funcionales para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

La iniciativa benefició a más de 1,800 estudiantes, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para su desarrollo académico, a pocos días de que inicie el periodo vacacional de fin de año.

Durante una visita a la Preparatoria Oficial número 149, ubicada en la colonia San Fernando, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación realizados en ese plantel. Entre las acciones realizadas destacaron la instalación de nuevos pupitres y pintarrones, la aplicación de pintura general, el reemplazo de losetas dañadas, la mejora de sanitarios, así como la colocación de nuevas lámparas y reflectores, lo que permitirá mayor iluminación y seguridad para cerca de 800 estudiantes.

Asimismo, el programa llegó a la Primaria Fray Ignacio Toriz, en la cabecera municipal, donde más de mil estudiantes fueron beneficiados. En este plantel se construyó una estructura para el área de comida, se reemplazaron 240 lámparas, se rehabilitaron sanitarios y se aplicó pintura tanto en el interior como en el exterior de la escuela.

Los trabajos fueron bien recibidos por la comunidad escolar, que señaló el impacto positivo que estas mejoras tienen en su día a día. Estudiantes destacaron que contar con espacios más seguros y cómodos hace que la escuela se sienta como un lugar más acogedor y propicio para el aprendizaje.

El programa “Acción por la Educación” forma parte de una estrategia integral del Ayuntamiento encabezado por Contreras Carrasco para atender las necesidades educativas en Huixquilucan. A través de este esfuerzo se han rehabilitado, pintado y equipado diversas escuelas de educación básica y media superior, trabajos que incluyen mantenimiento de instalaciones, mejora de áreas comunes y creación de espacios que favorecen la convivencia escolar.

Además de la aplicación de pintura y la instalación de nueva infraestructura, las acciones han incluido la renovación de mobiliario escolar, elementos para fomentar actividades académicas y recreativas, y obras que mejoran la seguridad y funcionalidad de los planteles.

La presidenta municipal ha señalado que la educación es una prioridad para su gobierno, por lo que iniciativas como esta permiten que más estudiantes cuenten con ambientes dignos y motivadores para estudiar. La rehabilitación de escuelas, explicó, no solo contribuye al bienestar académico, sino que también crea condiciones para que niñas, niños y jóvenes se sientan valorados y apoyados en su desarrollo.

Padres de familia y docentes también han expresado su agradecimiento por las mejoras, ya que representan una inversión en las futuras generaciones y un reconocimiento al valor de la educación como herramienta de progreso.

Con la implementación continua de “Acción por la Educación”, el Gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso de mejorar la calidad educativa y ofrecer a las comunidades escolares instalaciones adecuadas para fomentar el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento integral de los estudiantes.