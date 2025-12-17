La mirada de Díaz Lara sobre un entorno fiscal que exige más claridad y preparación

Hoy, el SAT ha fortalecido su capacidad para analizar la sustancia real de las operaciones, lo que implica que ya no basta con demostrar que algo fue facturado conforme a la forma. Foto: Cortesía

Durante años, muchas empresas en México construyeron su relación con la autoridad fiscal bajo una lógica conocida: cumplir en tiempo, presentar declaraciones y respaldar operaciones con contratos correctamente redactados. Sin embargo, ese modelo comienza a resultar insuficiente. El entorno fiscal que se perfila hacia 2026 marca un punto de inflexión silencioso pero contundente, en el que la forma tradicional de entender el cumplimiento deja de ser garantía de seguridad.

El cambio no se limita a nuevas disposiciones legales, sino a un giro de criterio por parte de la autoridad. Hoy, el SAT ha fortalecido su capacidad para analizar la sustancia real de las operaciones, lo que implica que ya no basta con demostrar que algo fue facturado conforme a la forma. Ahora resulta indispensable acreditar que la operación efectivamente ocurrió, que tuvo lógica económica y que contó con los recursos humanos y técnicos necesarios para ejecutarse.

Como consecuencia directa, el concepto de materialidad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la fiscalización. Cuando una operación es cuestionada, la carga de la prueba recae directamente en la empresa, que debe acreditar de manera inmediata que el servicio o la transacción existió más allá del papel. La ausencia de evidencia sólida ya no solo deriva en ajustes fiscales, sino que puede comprometer seriamente la continuidad operativa del negocio.

Este tipo de determinaciones, además, rara vez afectan a una sola compañía. El impacto suele extenderse a clientes, proveedores y aliados comerciales, generando un efecto en cadena que expone qué tan frágiles pueden ser ciertas estructuras empresariales cuando se sostienen únicamente en formalidades mínimas.

Este nuevo escenario ha obligado a replantear el ejercicio profesional dentro del ámbito fiscal y financiero. La creciente sofisticación de las revisiones ha elevado el estándar del mercado. Hoy, el perfil generalista resulta insuficiente frente a auditorías cada vez más técnicas y especializadas. La demanda se ha desplazado hacia profesionales con conocimiento profundo y experiencia específica en estructuras fiscales, operativas y patrimoniales.

Uno de los puntos que mayor atención recibe por parte de la autoridad es la congruencia entre lo que se factura y lo que realmente se ejecuta. La evidencia ya no se limita a un contrato firmado, sino que abarca capacitación comprobable, títulos y cédulas profesionales, entregables claros, registros operativos y una lógica coherente entre el servicio ofrecido y la capacidad real para prestarlo. El contrato sigue siendo relevante, pero ha dejado de ser el eje central de la defensa fiscal.

Dentro de este enfoque preventivo, el trabajo de la abogada fiscal Jessica Tapia ha sido clave en la estructuración metodológica del cómo y el por qué se cobra dentro de las empresas, ayudando a traducir la operación cotidiana en evidencia fiscalmente defendible desde su origen. Su labor se centra en anticipar riesgos y ordenar las decisiones fiscales antes de que exista cualquier revisión por parte de la autoridad, fortaleciendo la trazabilidad y la coherencia operativa de cada esquema.

De manera paralela, el blindaje patrimonial ha dejado de ser un tema exclusivo de grandes corporativos. La correcta separación entre empresas operativas y patrimoniales se ha convertido en una práctica cada vez más común entre negocios medianos que buscan proteger activos, ordenar su crecimiento y dar claridad a sus operaciones. Especialistas como Jazmín Robles han impulsado este tipo de estructuras como herramientas de organización y prevención frente a cuestionamientos fiscales cada vez más frecuentes.

A esta complejidad se suma la internacionalización de los negocios. El creciente interés por diversificar el patrimonio y operar mediante cuentas bancarias en el extranjero exige un dominio sólido de normativas internacionales, trazabilidad de recursos y cumplimiento fiscal, tanto a nivel local como transfronterizo. Este tipo de decisiones dista mucho de ser improvisado y requiere análisis técnico, planeación estratégica y acompañamiento calificado. En este contexto, Imar Amor lidera la implementación y supervisión de estos procesos dentro de la firma, asegurando que cada operación esté correctamente estructurada y alineada con los marcos regulatorios correspondientes.

Todo este panorama conduce a una conclusión clara: la prevención ya no es opcional. Esperar a que exista una auditoría para revisar estructuras, procesos y documentación se ha convertido en una estrategia costosa y, en muchos casos, tardía. El enfoque actual apunta a la capacitación, la revisión interna y la profesionalización de las decisiones fiscales desde el día a día del negocio.

La etapa en la que bastaba con cumplir de forma superficial comienza a cerrarse. En su lugar, se impone un modelo donde la evidencia, la coherencia operativa y el conocimiento especializado se convierten en la verdadera línea de defensa. Las empresas que comprendan a tiempo este cambio y actúen con criterio técnico serán las que logren adaptarse y sostener su crecimiento en un entorno fiscal que, cada vez más, exige claridad, sustancia y preparación real.