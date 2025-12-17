Más de mil mujeres en situación de violencia reciben apoyo económico por parte del EdoMéx

El apoyo se entrega a través de la tarjeta UNIDAS Contigo

Mujeres que se encuentran en proceso de acompañamiento en la Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), recibieron un apoyo económico total de 9 mil pesos entregado en 3 exhibiciones.

El Gobierno del Estado de México destinó más de 10 millones de pesos durante 2025 para apoyar a mil 123 mexiquenses con las entregas que se realizaron en las fechas: 29 de agosto, 29 de octubre y 15 de diciembre.

Durante la última entrega, María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, señaló que el Gobierno del Edomex, refrenda su compromiso con la protección, empoderamiento y derechos de dicho sector, al impulsar acciones que favorezcan la creación de entorno más seguros y que contribuyan a la erradicación de la violencia de género.

Con estas acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, avanza en su política de prevención y atención a la violencia de género, con el objetivo de que más mujeres transformen sus vidas con dignidad.