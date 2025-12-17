Metro aplica operativo contra ingreso de pirotecnia hasta enero

Operativo "Cero Pirotecnia" Operativo "Cero Pirotecnia" (La Crónica de Hoy)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro puso en marcha el Operativo Cero Pirotecnia, que estará vigente a partir de este día y hasta el 6 de enero para prevenir el ingreso, transporte y comercialización de material pirotécnico dentro de sus instalaciones.

La medida se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y busca reforzar la seguridad de las personas usuarias en accesos, vestíbulos, pasillos, andenes y trenes durante la temporada decembrina, periodo en el que suele incrementarse el traslado de cohetes, luces y otros artículos similares.

Como parte del operativo, se llevarán a cabo revisiones preventivas en las estaciones, las cuales, de acuerdo con el STC, se efectuarán con respeto a los derechos de las personas usuarias.

Las labores de supervisión se concentrarán de manera prioritaria en estaciones identificadas con mayor incidencia de ingreso de pirotecnia, entre ellas Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Zócalo-Tenochtitlan, Pino Suárez y Salto del Agua. En estos puntos se instalarán sitios de revisión y se reforzará la presencia de personal de seguridad.

En el operativo participan áreas de Seguridad Institucional, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro, así como inspectores jefes de estación, en caso de ser requerido. También colaboran elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes apoyarán en las labores de vigilancia en las 12 líneas del sistema.

De manera adicional, el Sistema de Videovigilancia del Metro mantendrá un monitoreo permanente en los accesos de las estaciones con mayor incidencia, y se colocaron avisos impresos para informar a las personas usuarias sobre la prohibición de ingresar con material pirotécnico.

El STC recordó que el ingreso de este tipo de artículos está estrictamente prohibido dentro de la red, por lo que llamó a la ciudadanía a respetar las disposiciones durante el periodo de aplicación del operativo.