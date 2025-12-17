Vinculan a proceso a operador del asesinato de Micky Hair

José Eduardo "N". Señalado de utilizar un vehículo como "muro" para ejecutar el crimen.

Un juez vinculó a proceso a Eduardo “N”, Involucrado en el asesinato del estilista Miguel de la Mora, alias “Micky Hair” de 28 años, privado de la vida cuando salía de su salón de belleza en la colonia Polanco, el pasado 29 de septiembre.

Eduardo “N” fue imputado por el delito de homicidio calificado; no obstante, su abogado, Rodrigo Maldonado, acusó que el Ministerio Públixo únicamente presentó como dato de prueba que el presunto responsable se encontraba estacionado en calles aledañas donde ocurrió el crimen.

Maldonado argumentó que Eduardo “N” trabaja como conductor de la plataforma de taxi de aplicación Uber y que la geolocalización del dispositivo móvil fue la única razón por la que la Fiscalía sostiene que exite una coautoría en el crimen.

El abogado explicó que Eduardo “N” no tiene que ver con el homicidio y que trabaja para mantener a su familia, sin embargo, dijo, las personas con menos recursos son víctimas de este tipo de pesquisas.

Habría utilizado un vehículo como “muro”

El pasado 16 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a José Eduardo “N”.

En colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Eduardo “N”, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las indagatorias, Eduardo “N” se escondió en un domicilio luego de facilitar el escape de los probables agresores utilizando un vehículo como muro. Este sujeto fue encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Días antes, Eduardo “N” realizó vigilancias en las inmediaciones del domicilio en Polanco. A través del análisis de las cámaras de la zona, fue identificada una motocicleta color negro en la que huyeron los criminales y un vehículo color blanco que, al parecer, condujo Eduardo “N” y que sirvió como muro para lograr la huida de los probables responsables.

Una vez que se confirmó la zona de movilidad del tripulante del vehículo, por lo que se le dio seguimiento y los elementos se dirigieron a un domicilio localizado en la avenida Plan de San Luis, de la colonia Nueva Santa María, donde interceptaron al hombre de 29 años y lo arrestaron.

Asesinato de Micky Hair

El 29 de septiembre, es estilista Miguel de la Mora fue atacado a balazos cuando salía de su lugar de trabajo en el cruce de las calles Presidente Masaryk y Molière.

Los agresores fueron dos sujetos en motocicleta, quienes dispararon en cinco ocasiones al rostro y al cuello de la víctima y escaparon hacia el Estado de México.

Después de su muerte, fue difundido que Micky Hair realizó una transferencia bancaria por un millón 750 mil pesos hacia una cuenta de la razón social THE LANDMARK II S. DE RL DE CV, involucrada en desarrollos inmobiliarios responsable de construir una plaza comercial y departamentos de lujo en Puerta de Hierro, Zapopan. En ese sitio existía otra sucursal del reconocido estilista.

Esta información no ha sido relacionada con el móvil de crimen.

También, entre la información trascendida fue que otro sujeto --- distinto al ya detenido --- llamado Eduardo “N” habría sido el autor intelectual del homicidio, dado que aparentemente habría amenazado y extorsionado a Micky Hair.

La Fiscalía había emitió medidas cautelares que prohibían al empresario acercarse o intimidar al estilista. Sin embargo, Eduardo “N” aclaró que Miguel de la Mora se negó a liquidar un préstamo de cuatro millones de pesos y tres millones por servicios prestados para la construcción de un salón de belleza en la capital, razón por la que fue denunciado por el ahora fallecido.

En todo momento Eduardo “N” negó haber amenazado al estilista.