Autoridades entregan cascos certificados para fortalecer la seguridad vial en Ecatepec

Autoridades municipales, estatales y federales participaron en la entrega de cascos certificados en el Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad vial y proteger la vida de las y los motociclistas en el municipio de Ecatepec.

La jornada contó con la presencia de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss; el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo; y el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, quienes acompañaron esta acción enfocada en la prevención de accidentes y la promoción de una movilidad más segura.

De acuerdo con la información difundida, la entrega de cascos forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuyo objetivo es reforzar las medidas de seguridad vial y reducir los riesgos a los que se enfrentan diariamente quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte.

Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia del uso de cascos certificados, ya que estos elementos de protección pueden marcar la diferencia en caso de un accidente. Asimismo, subrayaron que la prevención es una de las principales herramientas para disminuir lesiones graves y salvar vidas en las vialidades del municipio.

La entrega se realizó en el Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, un espacio que reunió a decenas de personas interesadas en mejorar sus condiciones de seguridad al desplazarse por la ciudad. Además de la distribución de cascos, se reiteró el llamado a respetar el reglamento de tránsito y a fomentar una cultura de movilidad responsable.

Las autoridades señalaron que estas acciones son resultado de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, lo que permite implementar políticas públicas con impacto directo en la población. En este sentido, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la movilidad y la seguridad vial en Ecatepec.

Vecinas y vecinos que acudieron al evento reconocieron la importancia de este tipo de apoyos, especialmente para quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo o como medio de transporte cotidiano. Consideraron que la entrega de cascos certificados contribuye a generar mayor conciencia sobre la necesidad de cuidarse y respetar las normas de tránsito.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno municipal y el Gobierno del Estado de México continúan sumando esfuerzos para proteger la vida de las y los ecatepenses, avanzar hacia una movilidad más segura y fortalecer la cultura vial en el municipio, bajo el compromiso de impulsar un cambio con honestidad y responsabilidad social.