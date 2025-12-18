Cazador II: aseguran tonelada y media de autopartes en GAM, Xochimilco e Iztapalapa

Operativo Autopartes decomisadas durante operativo Cazador II. (SSC y FGJCDMX)

La Fiscalía y la policía capitalinas aseguraron una tonelada y media de autopartes, recuperaron dos vehículos y detuvieron a una persona, durante el operativo “Cazador II”.

Este despliegue fue realizado en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco, como parte de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes en la capital de país.

Durante el operativo se realizaron siete cateos en inmuebles posiblemente relacionados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes.

En la alcaldía Iztapalapa se llevaron a cabo tres cateos en propiedades ubicadas en el Barrio San Lucas, donde se aseguró cerca de media tonelada de autopartes, dos mil accesorios de distintos tipos, un cristal de puerta trasera, una aleta trasera y cinco tarjetas de circulación.

En la alcaldía Xochimilco se realizaron tres cateos adicionales, dos de ellos en la colonia Paraje Zacapa y uno más en un inmueble localizado en el Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, donde se recuperó un vehículo y se detuvo a un hombre de 38 años de edad.

Asimismo, en la alcaldía Gustavo A. Madero se aseguraron tres placas de circulación, un medallón, un automóvil color blanco, una laminilla y aproximadamente una tonelada de diversas autopartes, durante un cateo realizado en una propiedad localizada en la colonia San Felipe de Jesús.

Además, en el operativo “Cazador II”, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) suspendió ocho locales comerciales, al corroborar que no contaban con la documentación necesaria para su operación, luego de realizar verificaciones admnistrativas en diez establecimientos localizados en la calzada Ermita-Iztapalapa, Barrio San Lucas.