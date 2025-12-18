CDMX dará hasta 90% de descuento en multas de tránsito: ¿Para quién aplica?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la implementación de un programa de reducción en multas de tránsito que permitirá a los automovilistas obtener descuentos de hasta el 90% en infracciones acumuladas, siempre y cuando cumplan con los lineamientos establecidos por las autoridades capitalinas.

Este esquema forma parte de las acciones incluidas en el Paquete Económico 2026, cuyo objetivo es incentivar el cumplimiento de obligaciones vehiculares, eliminar adeudos rezagados y brindar facilidades a los contribuyentes sin aplicar incrementos en impuestos.

¿Quiénes pueden beneficiarse del descuento?

El estímulo está dirigido a conductores que cuenten con multas de tránsito no consideradas graves, quienes podrán liquidar sus infracciones pagando únicamente una fracción del monto original. Además, el programa contempla la eliminación de recargos y actualizaciones, siempre que el pago se realice dentro del periodo que determine la autoridad.

Las autoridades señalaron que este beneficio permitirá a los automovilistas regularizar su situación y avanzar en trámites como la verificación vehicular o el refrendo, que suelen verse bloqueados por adeudos pendientes.

Multas excluidas del programa

No todas las infracciones serán elegibles para el descuento. Quedan fuera aquellas relacionadas con conductas de alto riesgo, como la invasión de carriles confinados, faltas que deriven en lesiones a terceros o infracciones vinculadas a delitos, las cuales deberán cubrirse conforme al monto establecido originalmente.

La administración capitalina precisó que en las próximas semanas se darán a conocer las reglas de operación, así como las fechas exactas y los mecanismos para acceder al descuento, con el fin de que los conductores interesados puedan aprovechar este apoyo fiscal.