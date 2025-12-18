CDMX duplica atención en albergues y avanza en derechos para personas migrantes: Brugada

Caravana Migrante (La Carava Migrante partió del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, para continuar su camino a Ciudad de México./Mireya Novo)

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la capital del país avanza en la consolidación de una política pública basada en derechos humanos, al destacar que en su primer año de administración se duplicó la capacidad de atención en albergues para personas en contexto de movilidad humana.

Durante una jornada conmemorativa realizada en el Bosque de Chapultepec, la jefa del Ejecutivo local recordó que cada 18 de diciembre se conmemora esta fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual invita a reflexionar sobre los procesos migratorios a nivel global.

En ese sentido, sostuvo que “migrar no es un delito, no es una amenaza ni un peligro; migrar es un derecho”, y subrayó que la Ciudad de México tiene una historia profundamente marcada por la migración.

La mandataria capitalina señaló que, al inicio de su gobierno, miles de personas migrantes permanecían en las calles junto con sus familias, lo que generaba condiciones de vulnerabilidad tanto para ellas como para las comunidades de acogida.

Ante ese panorama, se estableció como prioridad que ninguna persona migrante durmiera en la vía pública. Actualmente, indicó, alrededor del 90 por ciento de quienes se encontraban en esa situación ya cuentan con alojamiento seguro y digno.

Como parte de esta estrategia, la capacidad de los albergues se amplió de 370 a 700 personas en un solo año, además de que se mejoró la infraestructura para garantizar estancias más dignas.

Clara Brugada explicó que se habilitaron espacios que permiten la permanencia de familias completas y se crearon áreas específicas para grupos de atención prioritaria, como población LGBTTIQ+ y personas con discapacidad.

También destacó la implementación del padrón digital de huéspedes mediante la plataforma Llave Huésped, que reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos y no como simples expedientes administrativos.

A través de este sistema, las personas en movilidad humana pueden acceder de manera más ágil a servicios de la ciudad, como educación, salud, actividades culturales y deportivas.

La jefa de Gobierno también resaltó el trabajo de coordinación con dependencias federales y locales, como la Secretaría de Educación Pública, el Registro Civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y el Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de garantizar el acceso pleno a derechos básicos.

Finalmente, Clara Brugada hizo un llamado a las ciudades del mundo a construir una alianza global de solidaridad y reiteró que la Ciudad de México mantendrá una política hospitalaria, antirracista y basada en derechos humanos, para que las personas migrantes encuentren en la capital un lugar seguro donde vivir e integrarse.