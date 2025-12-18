Decomisan más de 300 kilos de pirotecnia en el Metro

Operativo Fuegos artificiales decomisados en el operativo "Cero Pirotecnia". (SSC)

Un total de 327 kilogramos de cohetes y mercancía diversa de fuegos artificiales fueron decomisados en los primeros dos días de “Cero Pirotecnia”.

Este operativo fue puesto en marcha al interior de la red del Metro para inhibir y evitar el ingreso de este tipo de cargamentos debido al alto riesgo que representa para usuarios e instalaciones.

Los días 16 y 17 de diciembre fueron decomisados en la estación Merced, Línea 1, 178 y 144 kilogramos, respectivamente.

En Pino Suárez, Línea 1, fueron asegurados 2 kilos, y en Candelaria, Línea 4, otros 3 kilos, exclusivamente el miércoles 17 de diciembre.

El operativo Cero Pirotecnia en la red del Metro inició el 16 de diciembre y concluirá el próximo 6 de enero.

Durante este período, se reforzará la vigilancia en las 12 Líneas de la red, pero especialmente en las estaciones: Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Zócalo-Tenochtitlán, Pino Suárez y Salto del Agua.

Los decomisos por parte de la coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del STC M, son entregados al grupo Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC CDMX), para destrucción.