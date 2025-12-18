Enrique Contreras la opción más joven para contender en Atizapán por Morena

Enrique Contreras, el aspirante más joven que busca contender por Morena en Atizapan.

El escenario político para el 2027 en Atizapán de Zaragoza comienza a mostrar movimiento al interior de Morena, particularmente entre los perfiles que representan una nueva generación dentro del partido.

Una encuesta reciente realizada por la empresa Massive Caller, ubica a Enrique Contreras como una de las opciones que comienzan a adquirir visibilidad rumbo a la definición de candidaturas.

El dato cobra relevancia al tratarse del aspirante más joven que busca contender por Morena en el municipio.

El crecimiento de su preferencia sugiere una apertura del electorado, con una narrativa distinta y mayor conexión con sectores jóvenes. En un contexto donde la renovación generacional comienza a cobrar fuerza, Enrique Contreras destaca como un una opción emergente dentro del movimiento.

Las próximas mediciones serán clave para observar si esta tendencia continúa al alza, conforme avance el proceso interno y se definan las cartas de Morena para Atizapán de Zaragoza.