Seguridad metropolitana: CDMX y estados vecinos amplían combate al robo de autos

CDMX y zona conurbada afinan acciones contra robo vehicular

La Ciudad de México encabezó una nueva etapa de coordinación metropolitana en materia de seguridad al fungir como sede de la cuarta Reunión Interestatal contra el Robo de Vehículos, un encuentro en el que autoridades de la capital y de entidades vecinas acordaron fortalecer acciones conjuntas y ampliar el trabajo regional para combatir también el delito de extorsión.

Durante el encuentro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la estrategia metropolitana ha comenzado a mostrar resultados en la región del Valle de México y estados colindantes, donde el robo de vehículos ha disminuido en promedio 20 por ciento durante el último año, con reducciones que van desde el 5 hasta el 48 por ciento, dependiendo de la entidad.

“Tomamos la decisión de no sólo combatir el delito contra el robo de vehículos, sino de retomar esta coordinación metropolitana para combatir el delito de extorsión”, dijo.

La mandataria local señaló que la coordinación iniciada a principios de año en la capital del país se ha consolidado como un mecanismo permanente de evaluación, toma de decisiones y operación conjunta entre los gobiernos locales, fiscalías y corporaciones de seguridad.

En este contexto, subrayó que la Ciudad de México mantiene un papel central en el diseño de estrategias y en la implementación de operativos que buscan contener este delito, particularmente en las zonas limítrofes con el Estado de México y Morelos.

Uno de los acuerdos de la reunión fue la decisión de ampliar la agenda metropolitana para incluir el combate a la extorsión, un delito que, de acuerdo con las autoridades, afecta de manera directa a la población y requiere una respuesta coordinada más allá de las fronteras administrativas.

En el caso de la capital, se planteó reforzar las revisiones en centros penitenciarios, incrementar el uso de inhibidores de señal y actualizar los marcos legales para endurecer las sanciones contra quienes cometen este ilícito.

La jefa de Gobierno señaló que, además de dar continuidad a operativos como “Toca”, implementado en la Ciudad de México, se busca retomar experiencias exitosas de otras entidades, como el operativo “Senda” del Estado de México, así como avanzar en la instalación de más arcos lectores y sistemas tecnológicos para la detección de vehículos robados en accesos y vialidades estratégicas de la capital.

También se planteó la creación formal de una Comisión de Seguridad Metropolitana y el desarrollo de un C5 Metropolitano, con el objetivo de compartir información en tiempo real cuando los delitos se desplazan de una entidad a otra, una situación frecuente en la zona conurbada que rodea a la Ciudad de México.

En el encuentro participaron las gobernadoras del Estado de México, Morelos y Guerrero, así como representantes de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, reconoció que si bien los avances son positivos, el reto sigue siendo reducir aún más la incidencia delictiva, para lo cual destacó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el trabajo de inteligencia.

Desde Morelos, Margarita González Saravia recordó que estas reuniones surgieron inicialmente para atender delitos ambientales y posteriormente se enfocaron en el robo de vehículos, lo que ha permitido que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas en cada estado.

En tanto, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, subrayó los avances en homologación de licencias, vigilancia carretera y monitoreo vehicular, especialmente en periodos vacacionales.

Las autoridades coincidieron en que la experiencia de coordinación regional ha fortalecido la prevención y atención de delitos que impactan directamente a la Ciudad de México, una de las zonas con mayor movilidad vehicular del país, y reiteraron que las reuniones continuarán en 2026, con Hidalgo como próxima sede.