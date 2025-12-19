Activan operativo especial en Benito Juárez para prevenir robos en fin de año

La alcaldía Benito Juárez informó que, con motivo de la temporada decembrina, puso en marcha un conjunto de acciones preventivas y un operativo especial de seguridad con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y proteger su patrimonio durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con la demarcación, por instrucciones del alcalde Luis Mendoza se reforzará la presencia policial en toda la alcaldía a través de la estrategia Blindar BJ360°, a fin de prevenir robos y otros incidentes que puedan poner en riesgo a vecinos y visitantes en estas fechas de alta movilidad y concentración de personas.

El edil señaló que la temporada navideña implica un incremento en reuniones familiares, actividades comerciales y traslados, por lo que consideró fundamental fortalecer las medidas de seguridad. En ese contexto, indicó que los elementos de Blindar BJ360° mantendrán recorridos constantes y vigilancia en colonias, así como en zonas de mayor afluencia.

Como parte de estas acciones, la alcaldía hizo un llamado a la población para adoptar medidas preventivas que ayuden a reducir riesgos durante las festividades.

Entre ellas se encuentran asegurar puertas y ventanas al salir del domicilio, incluso por periodos breves; evitar difundir en redes sociales información sobre salidas o viajes; y mantener comunicación con vecinos o familiares para la vigilancia de viviendas.

También se recomendó el uso de iluminación con temporizador para simular presencia, evitar portar grandes cantidades de efectivo y extremar precauciones en lugares concurridos como mercados, plazas comerciales, supermercados y zonas de compras.

La autoridad local exhortó a los vecinos de la demarcación a no dejar objetos de valor dentro de los vehículos y de utilizar estacionamientos formales. Asimismo, sugirió establecer redes de comunicación familiar para prevenir extorsiones telefónicas y verificar cualquier mensaje relacionado con entregas de paquetería derivadas de compras en línea, ya que podrían tratarse de intentos de fraude.

La alcaldía recordó que el operativo especial de Blindar BJ360° se mantendrá vigente hasta el próximo 6 de enero. En este periodo, un total de 217 elementos reforzarán la vigilancia en puntos estratégicos como zonas comerciales y bancarias, romerías, parques y espacios recreativos, además de realizar patrullajes constantes en las distintas colonias de la demarcación.