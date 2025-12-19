Alertan por fraude telefónico que suplanta al SAT

Extorsión Extorsión telefónica.

La Unidad de Policía Cibernética alertó a la población sobre una modalidad de fraude telefónico que suplanta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social y se hacen pasar por funcionarios públicos para generar miedo, confusión y presión, y mediante un lenguaje formal y amenazas de supuestas consecuencias legales, logran que las víctimas entreguen información personal o realicen pagos indebidos.

Bajo el moderno concepto de la digitalización y dependencia de los servicios electrónicos, las estafas telefónicas que suplantan a instituciones gubernamentales principalmente al SAT, representan una amenaza seria para la seguridad de las y los ciudadanos y contribuyentes.

Estas prácticas fraudulentas que no son más que phishing telefónico o “vishing”, han evolucionado con el tiempo y han adoptado técnicas más sofisticadas para engañar a las personas y obtener información sensible o realizar cobros indebidos.

Los delincuentes suelen hacerse pasar por funcionarios del SAT, empleando un lenguaje técnico y formal para generar confianza en la víctima, a través de llamadas telefónicas informan sobre supuestas irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en las declaraciones.

En muchos casos, recurren a amenazas de embargos, multas o incluso acciones legales si no se realiza un pago inmediato o no se proporciona cierta información confidencial.

Asimismo, para reforzar el engaño, los estafadores envían correos electrónicos falsos, documentos apócrifos o enlaces a sitios web que simulan ser del SAT, con el propósito de dar credibilidad a su versión y ejercer presión sobre la víctima. Algunas características comunes de estas estafas son:

Llamados inesperados que generan miedo o presión

Solicitud de datos personales, fiscales o bancarios

Amenazas de consecuencias legales inminentes

Petición de pagos urgentes mediante transferencias, depósitos o tarjetas prepagadas

Uso de números telefónicos falsificados o similares a los oficiales

Por lo anterior, la Unidad de Policía Cibernética emite las siguientes recomendaciones para prevenir y evitar ser víctima de este delito: