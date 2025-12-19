Alertan por fraude telefónico que suplanta al SAT

La Unidad de Policía Cibernética alertó a la población sobre una modalidad de fraude telefónico que suplanta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social y se hacen pasar por funcionarios públicos para generar miedo, confusión y presión, y mediante un lenguaje formal y amenazas de supuestas consecuencias legales, logran que las víctimas entreguen información personal o realicen pagos indebidos.
Bajo el moderno concepto de la digitalización y dependencia de los servicios electrónicos, las estafas telefónicas que suplantan a instituciones gubernamentales principalmente al SAT, representan una amenaza seria para la seguridad de las y los ciudadanos y contribuyentes.
Estas prácticas fraudulentas que no son más que phishing telefónico o “vishing”, han evolucionado con el tiempo y han adoptado técnicas más sofisticadas para engañar a las personas y obtener información sensible o realizar cobros indebidos.
Los delincuentes suelen hacerse pasar por funcionarios del SAT, empleando un lenguaje técnico y formal para generar confianza en la víctima, a través de llamadas telefónicas informan sobre supuestas irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en las declaraciones.
En muchos casos, recurren a amenazas de embargos, multas o incluso acciones legales si no se realiza un pago inmediato o no se proporciona cierta información confidencial.
Asimismo, para reforzar el engaño, los estafadores envían correos electrónicos falsos, documentos apócrifos o enlaces a sitios web que simulan ser del SAT, con el propósito de dar credibilidad a su versión y ejercer presión sobre la víctima. Algunas características comunes de estas estafas son:
- Llamados inesperados que generan miedo o presión
- Solicitud de datos personales, fiscales o bancarios
- Amenazas de consecuencias legales inminentes
- Petición de pagos urgentes mediante transferencias, depósitos o tarjetas prepagadas
- Uso de números telefónicos falsificados o similares a los oficiales
Por lo anterior, la Unidad de Policía Cibernética emite las siguientes recomendaciones para prevenir y evitar ser víctima de este delito:
- No proporciones información personal ni bancaria a terceros.
- No realices pagos por medios no oficiales
- Verifica siempre la autenticidad de cualquier comunicación relacionada con el SAT
- Consulta tu situación fiscal directamente en el portal oficial
- Desconfía de cualquier urgencia o amenaza de sanción si no hay un proceso oficial notificado previamente
- Mantente informado sobre nuevas modalidades de fraude a través de canales oficiales