Concluye consulta de Sistema de Cuidados; se aplicaron más de 3 mil encuestas

Finaliza consulta del Sistema de Cuidados en CDMX

La etapa previa de la consulta sobre el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México concluyó exitosamente con la aplicación de cerca de 3 mil formularios en las 16 alcaldías de la capital, como parte de un ejercicio participativo orientado a recabar opiniones, propuestas y necesidades de las y los ciudadanos.

El Sistema de Cuidados busca redistribuir las tareas de cuidado, visibilizar el trabajo no remunerado y reducir la labor de las y los cuidadores, al ofrecer servicios que dignifiquen la vida de mujeres, ya que dicha labor recae en ellas principalmente, y familias.

Durante esta etapa de consulta se instalaron mesas receptoras de opinión en sitios concurridos de las alcaldías, ello permitió la participación de personas cuidadoras y receptoras de cuidados; así como de organizaciones sociales y público en general, con el objetivo de construir una política pública incluyente, con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.

Este proceso se sustenta en el marco constitucional de la Ciudad de México, que reconoce el cuidado como un derecho fundamental.

El artículo 9, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: “Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.

“Las autoridades establecerán un Sistema de Cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que desarrolle políticas públicas”.

Se analizará la información

La información recabada en esta etapa previa será sistematizada y analizada para fortalecer el diseño del Sistema de Cuidados, a fin de que responda a las realidades sociales de la capital y garantice el ejercicio efectivo de este derecho.

Las autoridades responsables de realizar el proceso destacaron que la participación ciudadana es un eje central en la construcción de políticas públicas, especialmente aquellas que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas y las familias.

Con la conclusión de esta fase se dará paso a las siguientes etapas del proceso de consulta, conforme a la normatividad vigente y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.