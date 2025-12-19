Gobierno del Edomex entrega 40 toneladas de alimento a asociaciones protectoras

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó la entrega de 40 toneladas de alimento y diversos apoyos para perros y gatos rescatados, recolectados a través de la campaña “¡Ponte Croquet@!”, en beneficio de asociaciones protectoras y rescatistas de la entidad.

De acuerdo con información oficial, los insumos serán distribuidos entre 185 asociaciones y personas dedicadas al rescate animal, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de 8 mil 175 perros y gatos. La campaña contó con la participación de la ciudadanía y con la colaboración del Sistema Mexiquense de Medios Públicos y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

La mandataria estatal agradeció las donaciones realizadas por la población, que incluyeron alimento, cobijas y otros artículos destinados al cuidado de los animales rescatados. Señaló que este tipo de iniciativas reflejan la participación social en favor del bienestar animal.

Delfina Gómez informó que, en el último año, las distintas colectas impulsadas por el gobierno estatal han permitido reunir más de 82 toneladas de alimento, las cuales han beneficiado a más de 15 mil animales y a cerca de 400 asociaciones protectoras en el Estado de México.

Asimismo, indicó que el bienestar animal forma parte de la política social de su administración y está vinculado con el desarrollo humano y la construcción de una sociedad más empática. En ese contexto, recordó que el gobierno mexiquense impulsa una estrategia integral de bienestar animal, que incluye acciones de rescate, atención veterinaria, adopción responsable y fortalecimiento de la participación ciudadana.

La gobernadora también destacó la promoción de la adopción responsable mediante alianzas con distintos sectores, como el Club Deportivo Toluca, así como la realización de ferias y jornadas de adopción en diferentes municipios. A ello se suma la operación de Centros de Bienestar Animal y caravanas que ofrecen servicios veterinarios en diversas regiones de la entidad.