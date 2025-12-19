Huixquilucan activa operativo de seguridad por temporada decembrina para proteger a la población

El Gobierno de Huixquilucan, Estado de México, puso en marcha un operativo integral de seguridad durante la temporada decembrina, con el objetivo de reducir riesgos, prevenir delitos y brindar tranquilidad tanto a quienes permanecen como a quienes salen del municipio durante estas fechas de alta movilidad social y comercial.

El esquema, que inició a partir del 19 de diciembre y se mantendrá hasta el 11 de enero, contempla la participación permanente de diversas corporaciones municipales, entre ellas la Seguridad Pública y Vialidad, Protección Civil, Bomberos y unidades de rescate, quienes realizarán recorridos constantes en zonas habitacionales, centros comerciales, áreas bancarias y puntos de alta concentración de personas en distintos horarios del día.

Este operativo responde al incremento en la afluencia de personas y al movimiento comercial propio de los festejos de fin de año, periodos en los que suelen presentarse mayores situaciones de vulnerabilidad, como viviendas desocupadas o espacios públicos con gran flujo de peatones. Por ello, las autoridades consideraron necesario reforzar la presencia institucional en todo el territorio municipal para garantizar un entorno seguro.

Además de los recorridos preventivos, la estrategia incluye vigilancia especial en vialidades estratégicas y puntos recreativos donde se llevan a cabo actividades decembrinas. También se mantendrá supervisión continua desde los centros de mando, con apoyo tecnológico de torres móviles, cámaras de videovigilancia y sistemas de lectura de placas, con el fin de detectar incidentes con mayor rapidez y eficacia.

El operativo municipal se suma a labores de coordinación regional que ya se desarrollan en zonas limítrofes, buscando evitar el desplazamiento de actividades delictivas y fortalecer la cobertura territorial durante el periodo vacacional en áreas cercanas a otros municipios.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas básicas de autoprotección antes de salir de casa, tales como asegurar accesos, cerrar suministros o desconectar aparatos eléctricos, así como mantener comunicación con familiares o personas de confianza y tener a la mano los números de emergencia, reforzando así la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para salvaguardar la seguridad familiar.

Con esta acción, el Ayuntamiento busca que las y los habitantes de Huixquilucan disfruten de las festividades navideñas y de año nuevo con mayor tranquilidad, priorizando la prevención y la atención oportuna ante cualquier eventualidad durante uno de los periodos del año con mayor actividad social.