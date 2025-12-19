Naucalpan reanuda la aplicación de infracciones con medidas de control y seguridad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y brindar certeza a la ciudadanía, el Gobierno de Naucalpan anunció la reanudación de la aplicación de infracciones de tránsito, bajo un esquema controlado que busca evitar abusos y garantizar transparencia en los procedimientos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, solo 40 agentes, pertenecientes al Grupo Femenil de Tránsito, están autorizadas para aplicar infracciones en el municipio. Estas elementos se encuentran plenamente identificadas y equipadas, lo que permite a las y los automovilistas reconocer fácilmente a las servidoras públicas facultadas para realizar este tipo de acciones.

Las autoridades subrayaron que esta medida tiene como finalidad proteger a la población y evitar actos de corrupción o suplantación de funciones. Por ello, se hizo un llamado a la ciudadanía a verificar siempre la identificación oficial de las agentes antes de atender cualquier indicación relacionada con una infracción.

El esquema de aplicación de infracciones contempla un horario establecido de 7:00 a 22:00 horas, tiempo durante el cual las agentes podrán realizar su labor. Asimismo, se informó que las infracciones se aplicarán en el sitio, sin el uso de grúas ni corralones, lo que busca evitar molestias innecesarias y prácticas irregulares.

El Gobierno municipal destacó que la reanudación de las infracciones responde a la necesidad de ordenar la movilidad, reducir accidentes y fomentar una cultura de respeto al reglamento de tránsito. En este sentido, se reiteró que el objetivo principal no es sancionar, sino prevenir conductas que pongan en riesgo la integridad de peatones, ciclistas y conductores.

Además, se exhortó a la población a no dejarse sorprender y a reportar cualquier irregularidad o abuso que pudiera presentarse durante la aplicación de infracciones. Las autoridades señalaron que cualquier persona que no pertenezca al Grupo Femenil de Tránsito o que no cuente con la identificación correspondiente no está autorizada para infraccionar.

Esta medida forma parte de una estrategia integral de seguridad y movilidad impulsada por la administración municipal, bajo el lema “Aquí gobierna la esperanza”, con la que se busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y mejorar la convivencia vial en Naucalpan.

Finalmente, el Gobierno de Naucalpan reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, invitando a las y los ciudadanos a respetar el reglamento de tránsito y a colaborar reportando cualquier situación irregular, con el fin de construir un municipio más seguro para todas y todos.