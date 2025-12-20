Cae “El Basi” de “Los Malportados”, extorsionadores y homicidas en Azcapotzalco

Detenido Simón Giovanni Portillo Loredo, alias "El Basi". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Simón Giovanni Portillo Loredo de 33 años, alias “El Basi”, integrante del grupo delictivo “Los Malportados” dedicados al narcomenudeo, extorsión y homicidio principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México.

“Los Malportados” son una facción “Cártel Nuevo Imperio”, que operan el narcomenudeo, extorsiones y cometen homicidios en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el Estado de México y Morelos.

En días pasados, las autoridades recibieron denuncias por la venta de droga en zonas de la alcaldía Azcapotzalco, por lo que ejecutaron una orden de cateo, detuvieron al “Basi” y aseguraron dosis de narcótico.

Los integrantes de esta banda criminal utilizaban un domicilio para la venta de droga, por lo tanto, los agentes les dieron seguimiento en diferentes colonias de la demarcación.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en el andador Amapilca, de la colonia Santiago Ahuizotla, donde los oficiales aseguraron dos bolsas con marihuana, una libreta con anotaciones y un teléfono celular; además, detuvieron al “Basi”, de 33 años de edad.

El predio quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso, mientras que al detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Una vez que fue ingresado a la agencia del Ministerio Público, se identificó que “El Basi” registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en el año 2012.

Detenciones masivas de “Malportados”

A partir de la identificación de sus operaciones en la Ciudad de México, la policía capitalina ha ejecutado múltiples detenciones hacia este grupo criminal, a los cuales ha detenido en delitos in fraganti o previo a que extiendan sus operaciones a más alcaldías.

El punto de quiebre de esta célula fue el pasado tres de agosto, cuando autoridades de seguridad locales y federales detuvieron a Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, quién sustituyó a Néstor Arturo “N” alias “El 20” al frente del “Cártel Nuevo Imperio”.

No obstante, desde 2024, las autoridades mantenían dos carpetas de investigación por secuestro y dos más por homicidio.

Esto debido a que el 14 de mayo de 2024, en la colonia Buenavista, de la alcaldía Iztapalapa, dos personas de 34 y 13 años de edad fueron asesinados por este grupo. Mediante una negociación, el grupo delictivo liberó a la víctima menor de edad y posteriormente, se detuvo a siete personas en Los Héroes Tecámac, Estado de México.

En tanto que el 16 de agosto, en la colonia Lomas de San Lorenzo, de esa misma alcaldía, una mujer perdió la vida tras un ataque con arma de fuego cometida por dos sujetos a bordo de una motocicleta. La mujer presuntamente trabajó para Néstor Arturo “N” (El 20), anterior líder de la organización criminal.

Junto con Aldair “N” fueron detenidas cuatro personas más, quienes al momento de su detención portaban armas de fuego y consumían drogas al interior de un club de playa en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Se trata de Carlos “N”, alias “El Cabezas” de 42 años, Ricardo “N” alias “El Frijol” de 36 años, Brayan “N” alias “Cuartito” de 28 años y José “N” de 31 años, se les aseguraron un vehículo, tres armas de diferentes calibres, 51 cartuchos útiles, cuatro básculas, 80 dosis de cristal, 50 gramos de pastillas de fentanilo, tres bolsas de medio kilo de cristal, y dos bolsas de marihuana con 165 gramos en total.

“El 20” fue detenido el 24 de julio del 2024, cuando la Fiscalía tuvo información de que el sujeto acudiría a un restaurante de sushi ubicado en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, sitio en el que reservó una mesa para 10 personas en el área privada del lugar.

Una vez confirmado el arribo del “20” al restaurante, detectives desplegaron un operativo que derivó en la detención de Néstor “N”, alias “El 20”, así como en el aseguramiento de probable droga; un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles; y dispositivos móviles.

Previo a su captura, las autoridades del Estado de México ofrecían una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien aportara información que colaborara en su detención.

Secuestraron mariachis en Iztapalapa

Otra de sus fechorías de “Los Malportados” fue la privación de la libertad a seis mariachis luego de una fiesta en la alcaldía Iztapalapa y los abandonaron en la alcaldía Tlalpan.

Estos criminales capturados son Juan Aarón Mancilla Meléndez de 53 años, Vidal Francisco Haro Ramírez de 35 años, y los menores de edad Bruno Irving y Kevin Omar y Alexis.

Los mariachis narraron que fueron contratados para tocar en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, cuando terminaron con el tiempo de presentación, fueron retenidos en el sitio por los habitantes, que los agredieron físicamente y le provocaron quemaduras a algunos de ellos.

Los hombres agregaron que, la noche del domingo los subieron a una camioneta color negro y los abandonaron en la en la calle Silos y su esquina con Andador Caporal 2, de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

“Terry”, extorsionador “gota a gota”

Los golpes a este grupo no se detuvieron. En octubre la policía detuvo a Adrián Michel Zapiain Islas, alias “Terry”, de 44 años de edad, miembro del grupo que se dedica a préstamos “gota a gota”.

Tras trabajos de inteligencia, las autoridades catearon un predio ubicado en la cerrada de Heptano, de la colonia Santa Cruz Acayucan.

Un mes después capturaron a Juan Flores Ruiz, alias “El Gordo”, colaborador del que opera en el Estado de México, Morelos y Guerrero.

Los oficiales realizaban labores de seguridad en la avenida de Las Torres y la calle Canal de Garay, de la colonia Los Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa, cuando observaron a tres sujetos con bolsas con marihuana.

En ese momento, dos hombres corrieron en diferentes direcciones y los policías interceptaron a uno, “El Gordo”, cuando trataba de escapar, a quien le hallaron 21 bolsas pequeñas con marihuana, dos paquetes con cocaína, un teléfono celular y una mochila.