Gobierno de Naucalpan reconoce labor de la Guardia Municipal en el Día del Policía

Gobierno de Naucalpan reconoce la labor de la Guardia Municipal en el Día del Policía

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, realizó un festejo especial para reconocer la vocación, el esfuerzo y el compromiso de las y los elementos que integran la Guardia Municipal, quienes diariamente trabajan para proteger la seguridad y la tranquilidad de las familias naucalpenses.

Durante el evento, las autoridades municipales destacaron la importancia de dignificar la labor policial, una profesión que implica sacrificio, disciplina y riesgos constantes. Como parte del reconocimiento, se llevó a cabo una rifa de automóviles eléctricos y pantallas de televisión, con el objetivo de agradecer el desempeño y la entrega de las y los policías en el cumplimiento de sus funciones.

Este homenaje se realizó en un contexto positivo para el municipio en materia de seguridad. De acuerdo con cifras oficiales, Naucalpan registró una reducción histórica del 73.6 por ciento en homicidios dolosos, al comparar el periodo del 3 de noviembre de 2024 al 13 de diciembre de 2025. Estos resultados han sido atribuidos a la implementación de la estrategia “Seguridad con Todo”, así como a la Estrategia Operativa Oriente, que han permitido fortalecer las acciones de vigilancia y prevención del delito.

Las autoridades señalaron que estos avances son resultado del trabajo permanente de proximidad social, prevención, vigilancia y reacción, así como de la coordinación entre la Guardia Municipal y corporaciones de seguridad estatales y federales. La suma de esfuerzos ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y reforzar la presencia policial en distintas colonias del municipio.

Durante su intervención, el Comisario de la Guardia Municipal agradeció el respaldo institucional y humano brindado por el Gobierno Municipal. Destacó que este tipo de reconocimientos representan actos de justicia y dignificación hacia una labor que, además de exigir preparación constante, requiere un profundo compromiso con la ciudadanía.

Asimismo, se subrayó que el fortalecimiento de la corporación no solo implica mejores condiciones laborales, sino también el reconocimiento público del trabajo que realizan las y los policías, quienes muchas veces arriesgan su integridad para salvaguardar la paz social.

Elementos de la Guardia Municipal que asistieron al evento señalaron que este tipo de celebraciones representan un incentivo para continuar desempeñando su labor con responsabilidad y vocación de servicio. También reconocieron que el acompañamiento de las autoridades municipales contribuye a mejorar el ánimo y la confianza dentro de la corporación.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan reiteró su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan la seguridad, priorizando la prevención del delito y la cercanía con la ciudadanía. Asimismo, refrendó su respeto y reconocimiento a todas y todos los integrantes de la Guardia Municipal, quienes con honor y entrega trabajan todos los días para proteger la vida, la paz y la tranquilidad de las familias naucalpenses.

Con este acto conmemorativo, Naucalpan reafirma su visión de seguridad basada en el reconocimiento al trabajo policial y en la construcción de un municipio más seguro para todas y todos.