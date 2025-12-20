Implementan operativo “Aguinaldo Seguro” en Tlalnepantla para proteger a ciudadanos

Implementan operativo “Aguinaldo Seguro” para proteger a la ciudadanía durante la temporada decembrina

Con el objetivo de brindar mayor seguridad a los tlalnepantlenses durante la temporada decembrina, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana municipal implementó el operativo “Aguinaldo Seguro” en distintos puntos de #NuestraCiudad, principalmente en plazas comerciales, bancos y cajeros automáticos, donde se registra un incremento en la afluencia de personas por compras y retiros de efectivo.

Este operativo forma parte de las acciones preventivas que las autoridades municipales de Tlalnepantla llevan a cabo durante las fiestas de fin de año, periodo en el que muchas familias reciben prestaciones como el aguinaldo y realizan mayores transacciones económicas. El propósito principal es proteger la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, así como inhibir la comisión de delitos.

De acuerdo con la Comisaría General, los recorridos de vigilancia se realizan de manera estratégica en zonas de alta concentración comercial y financiera, donde elementos de seguridad mantienen presencia constante tanto al interior como en los alrededores de centros comerciales, sucursales bancarias y cajeros automáticos. Estas acciones permiten una respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo.

Las autoridades informaron que el operativo contempla patrullajes preventivos, vigilancia a pie tierra y monitoreo permanente, además de acciones de proximidad con la ciudadanía. Los elementos de seguridad también brindan orientación a las personas que así lo solicitan, con el fin de reforzar la confianza y cercanía entre la corporación y la población.

Asimismo, se exhortó a las y los ciudadanos a tomar medidas de precaución al momento de realizar retiros de efectivo o compras importantes, como evitar contar dinero en lugares públicos, no aceptar ayuda de personas desconocidas y reportar de inmediato cualquier actitud sospechosa. La colaboración entre autoridades y ciudadanía es considerada fundamental para el éxito del operativo.

El operativo “Aguinaldo Seguro” se mantendrá activo durante toda la temporada decembrina, periodo en el que se incrementa la movilidad y la actividad comercial. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan que las familias puedan disfrutar de sus compras y celebraciones con mayor tranquilidad, reduciendo los riesgos asociados a delitos patrimoniales.

Además, se informó que la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana trabaja de manera coordinada con otras áreas municipales para reforzar la vigilancia en distintos puntos de la ciudad, especialmente en horarios de mayor afluencia. Esta coordinación permite optimizar recursos y ampliar la cobertura de seguridad.

Vecinas y vecinos que han notado la presencia policial en plazas comerciales y bancos señalaron que estas acciones generan mayor sensación de seguridad, especialmente en una época en la que es común realizar pagos, compras de regalos y retiros de dinero en efectivo.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de velar por la seguridad de la población y recordaron que, ante cualquier emergencia o situación irregular, la ciudadanía puede comunicarse a los números de atención correspondientes. Con el operativo “Aguinaldo Seguro”, el gobierno municipal busca que las fiestas decembrinas se vivan en un ambiente de paz y confianza.