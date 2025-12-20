Inauguran repavimentación de la avenida Revolución en Ecatepec; beneficiará a más de 150 mil habitantes

Autoridades municipales inauguraron la repavimentación de la avenida Revolución, también conocida como 30-30, una de las vialidades más importantes de Ecatepec, obra que beneficiará de manera directa a más de 150 mil personas que transitan diariamente por esta zona.

La inauguración se realizó en compañía de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien destacó que esta intervención forma parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana del municipio, priorizando el uso eficiente de los recursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos abarcaron 4 mil metros lineales de vialidad, los cuales cruzan nueve colonias, lo que convierte a esta obra en una de las más relevantes en materia de infraestructura urbana durante el presente periodo de gobierno. La rehabilitación se llevó a cabo en tiempo récord, gracias a la utilización de un tren de repavimentación propio, herramienta que permitió agilizar los trabajos y reducir costos.

Las autoridades informaron que, gracias al uso de equipo propio, se logró un ahorro superior a los 5 millones de pesos, recursos que podrán ser destinados a futuras obras y acciones en beneficio de la población. Este modelo de trabajo busca fortalecer la transparencia y la eficiencia en el manejo del presupuesto municipal.

La repavimentación de la avenida Revolución no solo incluyó la renovación del asfalto, sino que contempló una rehabilitación integral del entorno urbano. Como parte de los trabajos, se instalaron 155 luminarias nuevas, lo que contribuirá a mejorar la visibilidad y la seguridad durante las noches, tanto para automovilistas como para peatones.

Además, se realizaron labores de chaponeo, limpieza y balizamiento en aproximadamente 4 mil 300 metros de vialidad, acciones que permiten un tránsito más ordenado y reducen el riesgo de accidentes. Estas mejoras también buscan dignificar el espacio público y generar condiciones más seguras para quienes viven o trabajan en la zona.

Vecinas y vecinos de las colonias beneficiadas señalaron que la rehabilitación de esta avenida era una demanda de años, debido al deterioro del pavimento y a la falta de iluminación. Consideraron que la obra impactará positivamente en los tiempos de traslado y en la seguridad de quienes utilizan esta vía de manera cotidiana.

Autoridades municipales subrayaron que estas acciones forman parte del compromiso de impulsar un cambio con honestidad, priorizando obras que atiendan necesidades reales de la población y contribuyan al desarrollo urbano de Ecatepec.

Con la inauguración de la repavimentación de la avenida Revolución (30-30), el gobierno municipal reafirma su intención de continuar invirtiendo en infraestructura vial que mejore la movilidad, fortalezca la seguridad y eleve la calidad de vida de las y los ecatepenses.