Por primera vez, la capital tendrá presupuesto para reinserción social

Programas de reinserción social

La diputada local Rebeca Peralta, del Partido Verde Ecologista de México, celebró la aprobación de un presupuesto cercano a los 24 millones de pesos para el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México para 2026, lo que representa un incremento de más del 240 por ciento respecto a lo asignado para 2025, que sólo alcanzaba para cubrir la nómina de los trabajadores.

Rebeca Peralta, también vicecoordinadora del PVEM y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso capitalino, destacó que este aumento es resultado de un año de trabajo legislativo constante para visibilizar la importancia de invertir en la reinserción social de personas liberadas de prisión como una estrategia efectiva de seguridad.

“Un sistema penitenciario que castiga sin reinsertar reproduce la violencia. Un sistema que acompaña y ofrece oportunidades construye paz social”, señaló.

Reincidencia, un desafío constante

De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 40% de las personas liberadas tras cumplir su sentencia vuelven a delinquir y reingresan al sistema penal.

Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, la Ciudad de México se posicionó como la cuarta entidad a nivel nacional con el mayor número de delitos cometidos por personas liberadas de prisión, registrando 9 mil 479 casos en 2022.

La diputada comentó que en 2025, el Instituto de Reinserción Social operó con alrededor de 7 millones de pesos, recursos claramente insuficientes que limitaron su capacidad para ofrecer programas de acompañamiento, capacitación laboral, atención psicológica y seguimiento a personas egresadas del sistema penitenciario.

Aseguró que con el nuevo presupuesto aprobado para 2026, el Instituto de Reinserción podrá ampliar y fortalecer los programas, lo que tendrá un impacto directo en la reducción de la reincidencia delictiva.

“Cuando una persona sale de prisión con oportunidades reales gana la sociedad entera, por eso no es un tema de concesión de recursos invertir en reinserción social, sino de una estrategia de seguridad efectiva”, enfatizó.

Peralta también destacó que la reinserción social debe entenderse como una política preventiva de seguridad pública, comentó que, “con cada persona que no reincide, es un delito menos que se comete en la Ciudad de México”.