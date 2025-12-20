Prevalece diálogo y consenso en Congreso Edomex: Aprobó 95% de iniciativas por unanimidad

Congreso Edomex

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de México logró aprobar por unanimidad el 95 por ciento de las iniciativas; además de dictaminado temas de impacto que benefician principalmente a la ciudadanía.

De acuerdo con cifras del Congreso Edomex, desde el 5 de septiembre de 2024 hasta el 10 de diciembre de 2025, se aprobaron 577 iniciativas de nuevas leyes y de reformas a diferentes ordenamientos, así como 100 puntos de acuerdo.

Entre las aprobadas están las penas a delitos como el despojo de bienes, los llamados “montachoques”, los préstamos “gota a gota”; las sanciones por la entrega de bolsas plásticas de un solo uso, por alterar el ciclo hidrológico y se derogó el delito de ultrajes para evitar coartar la libertad de expresión.

También se aprobaron penalidades más altas por delitos como el acoso sexual, la manipulación de imágenes, audios y videos con contenido íntimo, mediante inteligencia artificial; la explotación sexual infantil, la tala ilegal, la violencia sexual digital y el acecho.

El diputado morenista José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó que en la actual Legislatura, aún cuando Morena es mayoría, se ha escuchado a los diferentes grupos parlamentarios y se han avalado propuestas de todas las bancadas.

“Las comisiones legislativas han tenido 281 reuniones de trabajo que representan un promedio de casi 19 por mes”, mencionó.

También destacó que en el Congreso mexiquense ha prevalecido el consenso y el diálogo para resolver las diferencias y para sacar iniciativas no solamente de morena o del Ejecutivo, sino de todos los grupos parlamentarios.

Vázquez Rodríguez refirió que entre las aprobaciones relevantes también está la despenalización del aborto, la simplificación administrativa, la creación del juzgado Libre para atender la violencia de género, garantizar la atención continua y sin discriminación para personas con VIH.

Así como la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, la ampliación de programas sociales para Víctimas de Violencia, la atención prioritaria a menores en emergencias, así como la “Ley Silla”.

El presidente de la Jucopo destacó también la aprobación de reformas para ofrecer más oportunidades laborales a jóvenes, educación socioemocional en escuelas, la creación de un programa de deschatarrización. Además de acciones para proteger el medio ambiente, hasta 15 años de prisión por promover matrimonios infantiles, la tipificación del transfeminicidio, el derecho de infancias a una alimentación nutritiva.

Otras reformas fueron para garantizar el acceso de migrantes a programas sociales, ajustes legales para proteger el medio ambiente, la certificación de mandos policíacos municipales, la protección del patrimonio natural, elevar los programas sociales a rango constitucional, la reforma judicial, la de transparencia y el respaldo a las minutas federales.

El diputado Francisco Vázquez admitió que hay iniciativas pendientes, que serán analizadas en comisiones, pero explicó que también tiene que revisarse su viabilidad y su utilidad real, y si son inviables, desecharlas.

“Puedo presumir que el 95% de las aprobaciones en el Congreso han sido por unanimidad”, señaló y añadió que las comisiones se seguirán reuniendo y trabajando para analizar las propuestas que han sido presentadas y se encuentran pendientes.

Comentó que la actual legislatura se nutre y aporta más gracias a la diversidad de perfiles que la integran entre personas con experiencia política y legislativa y quienes por primera vez son representantes populares.

“El Congreso mexiquense ha logrado reformas de fondo y de beneficio social a la ciudadanía, además de cumplir con la aprobación del presupuesto, que nuevamente será austero, sin deuda y responsable, y de cumplir con los nombramientos que por ley deben hacerse”, concluyó.