Van 487 conductores llevados al “Torito” en una semana

Operativo Programa Conduce sin Alcohol. (Especial)

Del 12 al 19 de diciembre, 487 conductores que superaron el límite de alcohol permitido fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito”, a través del programa “Conduce sin Alcohol”.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las jornadas decembrinas de revisión en el alcoholímetro remitió 480 vehículos a un depósito vehicular.

En ese periodo, se realizaron 126 mil 469 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y mil 528 pruebas de alcoholemia (aire espirado9.

Sólo el primer día de operación, el 12 de diciembre, la SSC detuvo a 72 conductores y 71 vehículos fueron llevados al corralón.

Desde el 12 de diciembre y hasta el 11 de enero del 2026, se realizarán jornadas continuas, las 24 horas del día con presencia en las 16 alcaldías. Este operativo plantea la instalación a lo largo de este período de mil 130 puntos de revisión en lugares estratégicos, como los puntos de entrada y salida a la ciudad y en zonas de alta incidencia de siniestros viales.

Todo el día, más de 500 hombres y mujeres policías dispondrán de tecnología de punta, para garantizar la correcta aplicación y la precisión en las mediciones.